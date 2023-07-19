Данилишин розповів про стан валютного ринку — Finance.ua
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Данилишин розповів про стан валютного ринку

Валюта
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Данилишин розповів про стан валютного ринку
Данилишин розповів про стан валютного ринку
Скорочення попиту на іноземну валюту на МВРУ з боку клієнтів банків на тлі сталого обсягу її пропозиції обумовило зменшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку до 401 млн. доларів США минулого тижня (порівняно із 472 млн. доларів США тижнем раніше).
Про це повідомив Глава Ради НБУ Богдан Данилишин.
Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними Національного банку зросли до 39 млрд дол. США (+4,5% за місяць), що забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.
Показники адекватності капіталу банків за результатами червня збільшилися до 23,8% для регулятивного (у травні - 22,8%) та 14,5% - для основного капіталу банків (у травні - 14,3%).
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Відповідні значення перевищують мінімальні нормативні вимоги (10% та 7% відповідно) та виступають запобіжником щодо негативного впливу воєнних дій на платоспроможність банківської системи. При цьому, обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) збільшився до майже 700 млрд грн, з яких понад 500 млрд — у депозитних сертифікатах НБУ.
Основним чинником підтримки високого рівня банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюту та відплив готівки у позабанківський обіг зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності обумовлює низький попит банків на кредити рефінансування — залишок заборгованості платоспроможних банків за ними скоротився до 5 млрд грн.
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На умовах програми «Доступні кредити 5−7-9%» минулого тижня банками було видано 631 пільговий кредит на загальну суму 2,2 млрд грн, з них більше половини — державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою перевищила 32 тисячі на загальну суму понад 126 млрд гривень.
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З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу левову частку кредитів (близько ¾) було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.Сектор депозитних корпорацій (дані за I півріччя 2023 року) За 6 місяців поточного року сектор депозитних корпорацій зменшив свої посередницькі функції: обсяг банківських кредитів зменшився на 5%, при тому що за цей же період обсяг депозитів, залучених банками, зріс на 13%.
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Обсяг банківської ліквідності (обов'язкові резерви + депозитні сертифікати) з початку року зріс на 46% (на 244 млрд. грн), що дозволило банкам отримати значні процентні виплати від НБУ за депозитними сертифікатами — понад 43 млрд. грн.
Банківська ліквідність зростає, незважаючи на відсутність емісійного фінансування.
Основна її причина — фіскальний дефіцит. Інвестиції банків у державні облігації досягли 607 млрд.грн. (приріст на 77 млрд. грн з початку року). Збільшення таких інвестицій пояснюється запровадженням можливості формувати обов’язкові резерви банків за рахунок бенч-марк ОВДП.

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За матеріалами:
Finance.ua
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