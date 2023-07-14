В НБУ виступили проти відмови від готівки та не планують заміняти її на цифрові гроші — Finance.ua

В НБУ виступили проти відмови від готівки та не планують заміняти її на цифрові гроші Сьогодні 16:00

В НБУ виступили проти відмови від готівки та не планують заміняти її на цифрові гроші

Національний банк України виступив проти ідеї відмови України від готівкової форми грошей.

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит ЕП.

«На нашу думку, повна відмова від готівкових розрахунків в Україні сьогодні неможлива, особливо враховуючи воєнний стан. Адже у сучасних умовах громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб мати можливість задовільняти свої базові потреби навіть у разі настання ймовірних критичних подій (блекаутів, воєнних дій тощо)», — відзначають у регуляторі.

Там нагадують, що відповідно до чинного законодавства грошові кошти в Україні існують у готівковій (у формі грошових знаків) та безготівковій (у формі записів на рахунках) формах. Обидві форми гривні є законними платіжними засобами, які приймаються усіма особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Разом з цим, в НБУ зазначають, що працюють над запровадженням третьої форми гривні — цифрових грошей або е-гривні. На відміну від безготівкових коштів, е-гривні існуватимуть у вигляді коду, а не записів на рахунках у банках чи небанківських установах.

Наразі е-гривні перебувають на етапі пілотного проєкту. НБУ проводить тестування як технологічної основи електронних грошей, так і проводить аналіз потенційного впливу запуску е-гривні на макроекономічну та фінансову стабільність.

«Варто додати, що рішення про доцільність широкомасштабного випуску е-гривні в Україні на сьогодні не прийняте. Водночас Національний банк підходитиме до питання широкомасштабного випуску власної цифрової валюти зважено та враховуючи, зокрема, потенційний вплив від її запровадження на фінансову систему держави», — наголосили у регуляторі.

Коли цифрові гроші НБУ можуть потрапити в обіг?

У Нацбанку не поспішають із запуском у широкий обіг своїх цифрових грошей. Хоча у вересні-грудні 2018 року український центробанк був одним з перших у світі, який запустив проєкт із тестовими розрахунками е-гривнями.

Щоправда, тоді, у межах пілотного проєкту, в обіг випустили лише 5443 е-гривні, якими розраховувалися співробітники самого НБУ, провівши кілька сотень тестових операцій.

Надалі НБУ планує досліджувати те, як можна інтегрувати цифрові гроші у широкий обіг в Україні та вивчати іноземний досвід функціонування цифрових грошей. Крім цього, у Нацбанку хочуть перевірити гіпотезу щодо можливості програмування цифрових грошей.

Остаточне рішення щодо того, чи випускати в обіг цифрові гроші, НБУ ухвалить аж у 2025 році.

«Рішення про доцільність широкомасштабного випуску е-гривні в Україні буде прийматись за результатами пілотного проєкту. Згідно до стратегічних документів Національного банку, ми плануємо ухвалити таке рішення до кінця першого кварталу 2025 року», — зазначили у Нацбанку.

Чи може е-гривня замінити готівку?

У Нацбанку підкреслюють, що не планують забороняти розрахунки готівкою або заміняти готівку на цифрові гроші.

«Національний банк планує, що е-гривня функціонуватиме як доповнення до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках, а не як їх замінник. Національний банк не має на меті забороняти використання готівкових коштів», — йдеться у відповіді регулятора на запит ЕП.

Вибір, якою формою грошей користуватися, НБУ хоче залишити за громадянами навіть після потенційного запуску е-гривні. Подібний підхід використовують і у ЄС. Там Європейський центральний банк не надає переваг ані готівці, ані безготівці. Вибір форми розрахунку залишається за споживачем, наголошують у Нацбанку.

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Економічна Правда За матеріалами:

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