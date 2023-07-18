Український бізнес покращив очікування щодо девальвації гривні та інфляції - НБУ — Finance.ua

Український бізнес покращив очікування щодо девальвації гривні та інфляції - НБУ Сьогодні 09:00

Український бізнес покращив очікування щодо девальвації гривні та інфляції - НБУ

Керівники українських компаній, які в II кварталі 2023 року взяли участь в традиційному опитуванні Національного банку щодо ділових очікувань підприємств, покращили свої очікування щодо рівня девальвації гривні та інфляції в Україні наступні 12 місяців.

Опитування оприлюднене на сайті НБУ.

Як показало опитування, очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися. Так, середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують наступні 12 місяців, становить 40.43 грн/дол. США (у попередньому кварталі - 42.18 грн/дол. США).

44.3% респондентів (порівняно з 19.7% в I кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.

Поліпшилися й інфляційні очікування. У II кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 15.7% порівняно з 20.7% у попередньому кварталі. 46.6% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 15.3%.

На думку 88.4% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії. Натомість дещо послабився вплив «курсового фактора» та «витрат на виробництво».

Економічна Правда За матеріалами:

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