Одному з державних банків може знадобитися додатковий капітал — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Одному з державних банків може знадобитися додатковий капітал — НБУ

Казна та Політика
213
Одному з державних банків може знадобитися додатковий капітал — НБУ
Одному з державних банків може знадобитися додатковий капітал — НБУ
У Національному банку не виключають необхідність в докапіталізації державного «Укрексімбанку». Зазвичай це відбувається за рахунок коштів державного бюджету.
Про це розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю виданню «Економічна правда».
За її словами, «Укрексімбанк» вже порушує нормативи адекватності капіталу.
«Ми закінчимо діагностику і подивимося, що з ним може бути. Наше завдання, зважаючи на фінансові результати банківської системи, — обійтися без докапіталізації», — додала Рожкова.
Читайте також
Вона пояснила, що регулятор буде готовий піти на такий крок, якщо буде розуміти, що стійкість банку висока і він спроможний відновити капітал самостійно.
«Якщо ні, то ніяких послаблень робити не будемо, аби це не загрожувало фінансовій стабільності», — сказала перша заступниця голови НБУ.
Стабільна робота фінансової системи — це краще «заспокійливе» для українців. За рік війни банкам і фінансовим компаніям, хоч і не без «бойових втрат», та все все-таки вдалося втримати фінансовий фронт. 19 липня на Ukrainian Credit Conference представники регулятора, голови правлінь і СЕО банків, фінансових компаній, платіжних провайдерів поговорять про проблеми і тенденції на кредитних ринках. Деталі та реєстрація доступні за посиланням:

📢 Ukrainian Credit Conference

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.