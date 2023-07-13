Одному з державних банків може знадобитися додатковий капітал — НБУ Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Одному з державних банків може знадобитися додатковий капітал — НБУ

У Національному банку не виключають необхідність в докапіталізації державного «Укрексімбанку». Зазвичай це відбувається за рахунок коштів державного бюджету.

Про це розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю виданню « Економічна правда ».

За її словами, «Укрексімбанк» вже порушує нормативи адекватності капіталу.

«Ми закінчимо діагностику і подивимося, що з ним може бути. Наше завдання, зважаючи на фінансові результати банківської системи, — обійтися без докапіталізації», — додала Рожкова.

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Вона пояснила, що регулятор буде готовий піти на такий крок, якщо буде розуміти, що стійкість банку висока і він спроможний відновити капітал самостійно.

«Якщо ні, то ніяких послаблень робити не будемо, аби це не загрожувало фінансовій стабільності», — сказала перша заступниця голови НБУ.

Стабільна робота фінансової системи — це краще «заспокійливе» для українців. За рік війни банкам і фінансовим компаніям, хоч і не без «бойових втрат», та все все-таки вдалося втримати фінансовий фронт. 19 липня на Ukrainian Credit Conference представники регулятора, голови правлінь і СЕО банків, фінансових компаній, платіжних провайдерів поговорять про проблеми і тенденції на кредитних ринках. Деталі та реєстрація доступні за посиланням:

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