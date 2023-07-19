Кінець концесії: Болгарія вирішила забрати у росіян контроль над портом Росенець — Finance.ua
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Кінець концесії: Болгарія вирішила забрати у росіян контроль над портом Росенець

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В парламенті Болгарії заявили про намір припинити концесію російського Лукойлу в порту Росенець біля Бургаса.
Таку заяву зробив колишній прем'єр-міністр країни Кирил Петков, зазначивши при цьому, що Росія оголосила Болгарію «ворожою країною», передає Радіо Болгарія.
«Ми вносимо пропозицію про припинення концесії Лукойлу в порту Росенець. Завжди були сумніви щодо контролю над цим портом. А наша мета — вступ в Шенген, і це великий і чіткий крок в цьому напрямку», — заявив Петков, зазначивши при цьому, що Міністерство транспорту заявило, що може управляти портом.
«Таким чином, будуть доходи, які підуть в казну», — підкреслив Петков.

Порт Росенець

Портовий термінал Росенець знаходиться на південному березі Бургаської затоки. Він призначений для приймання, зберігання і транспортування нафтохімічної сировини та товарних продуктів.
У 2011 році між Болгарією та Лукойлом було підписано договір про концесію частини портового терміналу Росенець, у 2022 році тимчасовий уряд Болгарії продовжив концесію на 24 роки.
За матеріалами:
УНІАН
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