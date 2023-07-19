Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для «зернового коридору» — Finance.ua

Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для «зернового коридору» Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для «зернового коридору»

Хорватія пропонує свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для альтернативних маршрутів транспортування українського зерна після виходу росії із «зернової угоди».

Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на заяву держсекретаря МЗС Хорватії Франо Матусіча на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Представник хорватського МЗС наголосив, що рішення росії не продовжувати угоду провокує загрозу голоду в багатьох куточках планети.

«Хорватія готова допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна. Хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі - це один з можливих альтернативних маршрутів», — сказав він.

Він також зазначив, що Хорватія з перших днів російського вторгнення стала на сторону України та її народу, і готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Зернова угода — що відомо

Росія 18 липня вийшла із «зернової угоди», яка діяла з липня 2022 року. При цьому місія росії в ООН однозначно заявила, що повернення до угоди не буде.

В відповідь на це президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи без країни-агресорки. росія у відповідь пригрозила «ризиками», якщо угода продовжиться без неї.

Страхові брокери вже припинили страхувати морські вантажі з України через непевну ситуацію в Чорному морі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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