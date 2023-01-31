День фінансів: виплати військовим, рекордні показники ІТ-експорту, умови програми обміну LED-лампочок — Finance.ua

День фінансів: виплати військовим, рекордні показники ІТ-експорту, умови програми обміну LED-лампочок Сьогодні 17:50

В останній день січня говорили про українську ІТ-індустрію, держбюджет та виплати військовим.

Рекордні показники експорту ІТ-послуг. За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Це найбільший показник за всю історію існування української ІТ-галузі.

Виплати військовим. З 1 лютого змінюється З 1 лютого змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тис. та 100 тис. грн. Тепер виплати безпосередньо залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових або спеціальних завдань, які виконуються ними.

Кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов’язаних, що передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств.

Витрати держбюджету пропонують збільшити. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про збільшення витрат бюджету на 5,5 млрд грн. Документ пропонує виділити кошти на Мінвідновлення, передати йому розпорядників та бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також передати Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд грн) від Мінфіну до Мінвідновлення.

До речі, уряд визначив чотири пріоритетні напрямки фінансування відновлення України. Зокрема, це відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла та відновлення критичної та соціальної інфраструктури.

Додамо, що станом на початок 2023 року на розгляді національних судів перебувають 209 справ щодо відшкодування росією майнової та моральної шкоди українцям та українським компаніям. Найбільший позов сягає 154 млн грн.

Індекс сприйняття корупції. Україна за підсумками 2022 року отримала 33 бали зі 100 можливих в Україна за підсумками 2022 року отримала 33 бали зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції . Таким чином країна посідає у рейтингу 116 місце (із 180). Угорщина ж визнана країною з найгіршими показниками корупції у державному секторі Євросоюзу.

Ставки за депозитами почнуть зростати. Національний банк України підвищує для банків нормативи обов’язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках. Це буде стимулювати Національний банк України підвищує для банків нормативи обов’язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках. Це буде стимулювати підвищувати ставки за строковими депозитами.

Результат санкцій. Акції банківської групи Raiffeisen Bank International у понеділок вранці знизились в ціні на тлі запровадження Україною санкцій проти лізингової компанії, російської дочки RBI. На фондовому ринку інвестори були незадоволені санкціями, запровадженими Україною. Вартість акції знизилася приблизно на 6% і становила 15,96 євро.

Власна авіакомпанія «Нової пошти». Із березня «Нова пошта» Із березня «Нова пошта» запускає власну авіакомпанію Supernova Airlines для перевезення посилок до країн ЄС. Компанія перевозитиме посилки двома літаками АН-26 1978-го та 1982-го років, які взяла у лізинг у Expedition Aviation із ОАЕ.

Додамо також, що ірландський лоукостер Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовим повернутися в країну, коли закінчиться війна з росією.

Крім того, авіакомпанія Finnair надає знижку 95% для українців, які летять до Фінляндії. Пропозицією можна скористатися до 28 лютого 2023 року, і діє вона на польоти також до 28 лютого. Деталі умов акції тут.

Тягар нової пенсійної системи. В Україні планують запустити В Україні планують запустити накопичувальну пенсійну реформу , яка допоможе значно збільшити розмір пенсій. Але, на думку експертів, головний тягар нової системи ляже на плечі українців, яким сьогодні виповнилося 40-45 років. Саме ці українці несуть, по суті, подвійні зобов’язання. По-перше, вони мають утримувати батьків-пенсіонерів, причому у них підростають власні діти. По-друге, їм уже треба відкладати собі на пенсію.

В Україні стартувала програма ЄС та уряду України, яку ініціював президент Володимир Зеленський, з обміну старих ламп розжарювання на сучасні LED. Основна мета програми — знизити обсяг споживання світла та допомогти енергосистемі країни, яка перебуває у скруті, через масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі з боку рф. У новому матеріалі розповімо, що потрібно, щоб отримати лампи:

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