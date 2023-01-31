Акції групи «Райффайзен Банку» впали після запровадження в Україні санкцій — Finance.ua

Акції групи «Райффайзен Банку» впали після запровадження в Україні санкцій Сьогодні 10:29 — Фондовий ринок

Акції групи «Райффайзен Банку» впали після запровадження в Україні санкцій

Акції банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у понеділок вранці знизились в ціні на 6% на тлі запровадження Україною санкцій проти лізингової компанії, російської дочки RBI.

«На фондовому ринку інвестори були незадоволені санкціями, запровадженими Україною. Рано вранці вартість акції знизилася приблизно на 6% і становила 15,96 євро», — йдеться у повідомленні.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких рф використовує для перевезення залізницею військової техніки та солдатів. Під обмеження потрапили 185 компаній та осіб, серед яких ТОВ «Райффайзен-Лізинг», яке є 100% дочірньою компанією «Райффайзенбанк росія».

Нагадаємо, російський «Райффайзен» лише за три квартали 2022 року сплатив 369 млн євро податків, що вчетверо більше, ніж роком раніше. В банку це пояснюють підвищенням курсу рубля.

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Економічна Правда За матеріалами:

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