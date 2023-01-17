росія дозволила своїм великим компаніям не враховувати голоси акціонерів із західних країн — Finance.ua

росія дозволила своїм великим компаніям не враховувати голоси акціонерів із західних країн
Президент рф володимир путін підписав указ, яким тимчасово дозволив російським компаніям у сферах енергетики, торгівлі та машинобудування ухвалювати рішення без урахування голосів акціонерів із західних країн.
Про це йдеться в його указі, пише РБК.
Такий указ аргументується «недружніми і такими, що суперечать міжнародному праву, діями США і тих іноземних держав та організацій, хто долучився до них, спрямованих на обмежувальні заходи проти російських громадян та юросіб».
В указі йдеться про компанії з виручкою понад 100 млрд рублів на рік.
Нагадаємо, раніше путін підписав указ, яким дозволив російським постачальникам отримувати оплату заборгованості за постачання газу іноземним покупцям в іноземній валюті.
Коли стеля цін на російську нафту знекровить економіку агресора 🧐
Поділитися новиною