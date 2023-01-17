росія дозволила своїм великим компаніям не враховувати голоси акціонерів із західних країн — Finance.ua

росія дозволила своїм великим компаніям не враховувати голоси акціонерів із західних країн Сьогодні 20:21 — Фондовий ринок

Президент рф володимир путін підписав указ, яким тимчасово дозволив російським компаніям у сферах енергетики, торгівлі та машинобудування ухвалювати рішення без урахування голосів акціонерів із західних країн.

Про це йдеться в його указі, пише РБК.

Такий указ аргументується «недружніми і такими, що суперечать міжнародному праву, діями США і тих іноземних держав та організацій, хто долучився до них, спрямованих на обмежувальні заходи проти російських громадян та юросіб».

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В указі йдеться про компанії з виручкою понад 100 млрд рублів на рік.

Нагадаємо, раніше путін підписав указ, яким дозволив російським постачальникам отримувати оплату заборгованості за постачання газу іноземним покупцям в іноземній валюті.

Економічна Правда За матеріалами:

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