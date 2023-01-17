росія дозволила своїм великим компаніям не враховувати голоси акціонерів із західних країн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія дозволила своїм великим компаніям не враховувати голоси акціонерів із західних країн

Фондовий ринок
16
Президент рф володимир путін підписав указ, яким тимчасово дозволив російським компаніям у сферах енергетики, торгівлі та машинобудування ухвалювати рішення без урахування голосів акціонерів із західних країн.
Про це йдеться в його указі, пише РБК.
Такий указ аргументується «недружніми і такими, що суперечать міжнародному праву, діями США і тих іноземних держав та організацій, хто долучився до них, спрямованих на обмежувальні заходи проти російських громадян та юросіб».
Читайте також
В указі йдеться про компанії з виручкою понад 100 млрд рублів на рік.
Нагадаємо, раніше путін підписав указ, яким дозволив російським постачальникам отримувати оплату заборгованості за постачання газу іноземним покупцям в іноземній валюті.

Коли стеля цін на російську нафту знекровить економіку агресора 🧐

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.