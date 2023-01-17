Майже 70% компаній із Австрії продовжують працювати в росії — Finance.ua

Майже 70% компаній із Австрії продовжують працювати в росії
Близько 2/3 компаній із Австрії, представлених на російському ринку до війни, продовжують працювати без будь-яких самообмежень.
Про це йдеться у щотижневому моніторингу KSE Institute про вплив виходу іноземних компаній на економіку росії.
В останній довоєнний рік австрійські інвестиції у рф становили близько $6 млрд, а російські інвестиції в Австрію — $29 млрд. За підрахунками KSE Institute, 69% із 63 австрійських компаній залишаються працювати в росії. 14% підприємств з Австрії отримали від KSE статус «вичікують». Ще 14% — у процесі виходу. І лише 3% компаній із австрійським капіталом завершили вихід із російського ринку.
Серед австрійських компаній, які покинули рф, — MM Packaging, яка продала заводи у Пскові та Санкт-Петербурзі, та Petro Welt Technologies, яка надає послуги у сфері видобутку природного газу та нафти. Компанія Swarovski, яка спеціалізується на виробництві ювелірних виробів, призупинила всі продажі у рф та перебуває у процесі згортання діяльності.
Водночас важливий для російської банківської системи Raiffeisen Bank наразі ігнорує заклики покинути ринок рф. Також поки що не планує йти з росії австрійська компанія Rotax, двигуни якої були виявлені на іранських безпілотниках, що атакували критичну інфраструктуру України.
Загалом станом на 15 січня 160 іноземних компаній (5,3%) здійснили повний вихід з ринку росії. За останній тиждень їхня кількість збільшилася на 2. Ще 1163 іноземні підприємства (38,5%) згорнули операції та перебувають у процесі виходу. Разом з тим, 493 міжнародні компанії призупинили нові інвестиції, однак залишаються у рф. А ще 1202 — продовжують свою діяльність на російському ринку без змін.
За даними експертів KSE Institute, міжнародні компанії, які остаточно пішли з рф, забезпечували роботою щонайменше 300,2 тис. осіб, їхній річний дохід становив $41,2 млрд, капітал компаній оцінювався у $33,9 млрд, а активи — у $36,4 млрд. Іноземний бізнес, який продовжує вихід з російського ринку, мав 172,7 тис. робочого персоналу, $34,2 млрд річного доходу, $14,8 млрд капіталу та $16,6 млрд активів.
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