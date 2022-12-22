Австрія на рік продовжила тимчасовий захист для українських біженців — Finance.ua

Австрія на рік продовжила тимчасовий захист для українських біженців
Федеральний уряд Австрії продовжив дію тимчасовий захист для вимушених переселенців з України та право легально перебувати на території республіки до 4 березня 2024 року.
Відповідну постанову було прийнято Радою міністрів Австрії у середу.
Документом внесено зміни до постанови федерального уряду Австрії від 11 березня цього року про тимчасове право на проживання для переміщених осіб з України.
«Тимчасове право на проживання діє до 4 березня 2024 року», — йдеться в ухваленому документі.
За даними МВС Австрії, на сьогодні у країні зареєстровано понад 90 тис. українців. Близько 56 тис. з них наразі перебувають на базовому забезпеченні.
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