Австрія виступила проти повної заборони видачі шенгенських віз росіянам — Finance.ua

Австрія виступила проти повної заборони видачі шенгенських віз росіянам Сьогодні 11:33 — Світ

Австрія виступила проти повної заборони видачі шенгенських віз росіянам

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг виступив проти повної заборони видачі шенгенських віз громадянам російської федерації.

Як передає APA , про це австрійський міністр заявив у понеділок під час участі у конференції французького університету Sciences Po у Парижі.

«Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, ввівши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян», — сказав Шалленберг.

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При цьому, глава зовнішньополітичного відомства Австрії наголосив на тому, що немає жодних сумнівів у необхідності повної підтримки України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

«Жорстока агресивна війна, яку розв’язала росія, є божевіллям. Водночас, ми повинні також думати про день після, тиждень після і місяці після», — заявив він.

Поруч з цим, Шалленберг вважає, що архітектура європейської безпеки так чи інакше повинна буде включати росію і в майбутньому як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.

Крім того, він заявив про необхідність збереження ОБСЄ та присутності росії в цій організації, оскільки «ОБСЄ — це один з небагатьох майданчиків, що залишилися, де російські дипломати змушені сидіти і слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни росії».

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Укрінформ За матеріалами:

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