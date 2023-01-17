Австрія виступила проти повної заборони видачі шенгенських віз росіянам — Finance.ua

Австрія виступила проти повної заборони видачі шенгенських віз росіянам
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг виступив проти повної заборони видачі шенгенських віз громадянам російської федерації.
Як передає APA, про це австрійський міністр заявив у понеділок під час участі у конференції французького університету Sciences Po у Парижі.
«Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, ввівши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян», — сказав Шалленберг.
При цьому, глава зовнішньополітичного відомства Австрії наголосив на тому, що немає жодних сумнівів у необхідності повної підтримки України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.
«Жорстока агресивна війна, яку розв’язала росія, є божевіллям. Водночас, ми повинні також думати про день після, тиждень після і місяці після», — заявив він.
Поруч з цим, Шалленберг вважає, що архітектура європейської безпеки так чи інакше повинна буде включати росію і в майбутньому як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.
Крім того, він заявив про необхідність збереження ОБСЄ та присутності росії в цій організації, оскільки «ОБСЄ — це один з небагатьох майданчиків, що залишилися, де російські дипломати змушені сидіти і слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни росії».
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