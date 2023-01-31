У Раді хочуть внести зміни до держбюджету-2023: деталі — Finance.ua

У Раді хочуть внести зміни до держбюджету-2023: деталі Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

У Раді хочуть внести зміни до держбюджету-2023: деталі

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про збільшення витрат бюджету на 5,5 млрд грн.

Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, документ пропонує виділити кошти на Мінвідновлення, передати йому розпорядників та бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також передати Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд грн) від Мінфіну до Мінвідновлення.

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Проєкт закону передбачає збільшення витрат бюджету на 5,5 млрд, а саме:

1,35 млрд грн — нова бюджетна програма на реконструкцію та/або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові) — коштом кредиту від уряду Австрії;

1,12 млрд грн на програму відбудови мостів (кредит уряду Великобританії);

1,28 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки (за рахунок повернення до державного бюджету коштів від Фонду безробіття). Минулого року Мінекономіки видало 957 млн грн грантів по цій програмі, що дозволило створити 3380 нових робочих місць;

1,094 млрд грн на облаштування пунктів пропуску (кредит уряду Польщі);

365,7 млн грн Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку);

285 млн грн на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит уряду Польщі);

80 млн грн на закупівлю спецобладнання для лікарень (грант уряду Японії).

«Усі кредитні і грантові угоди вже підписані, погоджені та частково виділені, а відтак, мова йде лише про їх розподіл, а не про збільшення боргового навантаження», — додала Підласа.

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