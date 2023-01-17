Мінфін оцінив витрати держбюджету з початку війни — Finance.ua

Мінфін оцінив витрати держбюджету з початку війни Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

Мінфін оцінив витрати держбюджету з початку війни

У 2022 році сума видатків загального фонду державного бюджету України з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну складала 2,2 трлн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«З початку повномасштабного вторгнення росії загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету склала 2 трлн 226,6 млрд гривень. У грудні витрати становили 331,7 млрд гривень», — сказано в повідомленні.

Куди було спрямовано найбільше коштів:

— 938,2 млрд грн (у грудні — 131,7 млрд грн) — оплата праці з нарахуваннями, або 42,1% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців — 721,9 млрд грн (у грудні — 99 млрд грн);

— 502,2 млрд грн (у грудні — 83,3 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 22,6%. У тому числі:

282,5 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

124,5 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

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— 454,7 млрд грн (у грудні — 58,3 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 20,4% від загального обсягу видатків. У тому числі:

199,5 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

133,5 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;

30,3 млрд грн перераховано для виплати допомоги в рамках Програми «єПідтримка»;

— 132 млрд грн (у грудні — 6,9 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 5,9% від загального обсягу;

— 106 млрд грн (у грудні — 10,2 млрд грн) — трансферти місцевим бюджетам або 4,8% від загального обсягу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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