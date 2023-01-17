Мінфін оцінив витрати держбюджету з початку війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін оцінив витрати держбюджету з початку війни

Казна та Політика
36
Мінфін оцінив витрати держбюджету з початку війни
Мінфін оцінив витрати держбюджету з початку війни
У 2022 році сума видатків загального фонду державного бюджету України з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну складала 2,2 трлн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«З початку повномасштабного вторгнення росії загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету склала 2 трлн 226,6 млрд гривень. У грудні витрати становили 331,7 млрд гривень», — сказано в повідомленні.
Куди було спрямовано найбільше коштів:
— 938,2 млрд грн (у грудні — 131,7 млрд грн) — оплата праці з нарахуваннями, або 42,1% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців — 721,9 млрд грн (у грудні — 99 млрд грн);
— 502,2 млрд грн (у грудні — 83,3 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 22,6%. У тому числі:
  • 282,5 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
  • 124,5 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

Читайте також: Як Україна співпрацюватиме з МВФ у 2023 році

— 454,7 млрд грн (у грудні — 58,3 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 20,4% від загального обсягу видатків. У тому числі:
  • 199,5 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
  • 133,5 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;
  • 30,3 млрд грн перераховано для виплати допомоги в рамках Програми «єПідтримка»;
Місце для вашої реклами
— 132 млрд грн (у грудні — 6,9 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 5,9% від загального обсягу;
— 106 млрд грн (у грудні — 10,2 млрд грн) — трансферти місцевим бюджетам або 4,8% від загального обсягу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.