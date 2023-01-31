Стало відомо, хто з українців найбільше постраждає внаслідок пенсійної реформи — Finance.ua

Стало відомо, хто з українців найбільше постраждає внаслідок пенсійної реформи Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Стало відомо, хто з українців найбільше постраждає внаслідок пенсійної реформи

В Україні планують запустити накопичувальну пенсійну реформу, яка допоможе значно збільшити розмір пенсій. Але є й ті, хто набагато сильніше за інших постраждає від нової пенсійної реформи.

Насамперед головним ключем пенсійної реформи є демографічний чинник. При запровадженні другого рівня накопичувальної пенсійної системи навантаження на різні категорії населення залежно від віку може істотно відрізнятися. Найбільше постраждають люди середнього віку. Таку думку висловила член наглядової ради Української ради бізнесу (УСБ), виконавчий директор Української асоціації прямого продажу Надія Бедричук.

«Головний тягар нової системи ляже на плечі українців, яким сьогодні виповнилося 40-45 років», — сказала Бедричук.

Цей факт вона пояснює тим, що саме ці українці несуть по суті подвійні зобов’язання. По-перше, вони мають утримувати батьків-пенсіонерів, причому у них підростають власні діти. По-друге, їм уже треба відкладати собі на пенсію.

За словами експерта, загалом в Україні існує низка проблем, пов’язаних із демографією. В результаті, як зазначає Надія Бедричук, підприємцям доводиться якось вирішувати питання, пов’язані із демографією та трудовою міграцією.

Довідка Finance.ua:

в Україні активно працюють над впровадженням другого рівня пенсійної системи — накопичувального. І для цього є дві основні причини. Детальніше про них розповіла заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак;

підготовка до впровадження накопичувального рівня пенсійної системи, яке орієнтовно відбудеться після закінчення війни, триває. Одним з важливих моментів на стадії розроблення відповідного законопроєкту є кроки для забезпечення збереження накопичень. Накопичення вбережуть завдяки інвестиціям і посиленому контролю за пенсійними фондами;

для того, аби забезпечити пенсійні виплати на гідному рівні, потрібно відраховувати до накопичувальних пенсійних фондів 12–15% від заробітної плати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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