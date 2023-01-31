Україна піднялася в рейтингу сприйняття корупції — Finance.ua

Україна піднялася в рейтингу сприйняття корупції Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Україна за підсумками 2022 року отримала 33 бали зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції. Таким чином, показник зріс на один бал, і Україна тепер посідає у рейтингу 116 місце (із 180).

Про це повідомляє Transparency International

За останні десять років, зазначають в організації, показник України зріс на 8 балів.

«Робота антикорупційних органів, незважаючи на деякі обмеження, спричинені воєнним часом, все одно відбувалася, а її результати були помітні. Також саме у 2022 році українська влада нарешті виконала низку обіцянок щодо антикорупційної сфери. Серед безперечних позитивів минулого року можна згадати ухвалення державної антикорупційної стратегії, довгоочікуване призначення керівника САП, що стало рушійною силою для активізації розслідувань щодо топ-корупції. Також свою ефективність показав Вищий антикорупційний суд — за 2022 рік суд розглянув 49 справ, з яких 37 — із винесенням вироків», — йдеться у звіті.

Однакову з Україною кількість балів мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. На один бал нас випереджають Боснія та Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сьєрра-Леоне.

росія у 2022 році втратила один бал і посідає 137 місце у списку. Крім того, втратили позиції у рейтингу Угорщина та білорусь.

Очолює рейтинг Данія, за нею слідують Нова Зеландія та Фінляндія. Аутсайдери у 2022 році залишилися незмінними — Сомалі, Південний Судан та Сирія.

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