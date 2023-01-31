Ryanair наймає персонал в Україні: готується до повернення після війни — Finance.ua

Ryanair наймає персонал в Україні: готується до повернення після війни
Ірландський лоукостер Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовим повернутися в країну, коли закінчиться війна з росією.
Про це заявив генеральний директор компанії Майкл О’Лірі, пише Reuters.
«Ми дуже прагнемо повернутися в Україну, як тільки це буде безпечно», — сказав О’Лірі, який перед російським вторгненням в Україну заявляв, що компанія розглядає можливість базування в країні до 20 літаків.
«Ми наймаємо чимало українських пілотів і бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно», — заявив О’Лірі.
Нагадаємо, Ryanair розширяє мережу своїх рейсів Європою. На цей раз авіакомпанія анонсувала 5 маршрутів з варшавського аеропорту ім. Фридерика Шопена. Лоукостер планує запустити рейси з польської столиці до Іспанії, Австрії, Бельгії та Кіпру.
Також генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже у 2023 році. Він пояснив, що в найближчі два роки клієнти не побачать тарифи нижче 9,99 фунта стерлінгів через високі ціни на нафту.
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