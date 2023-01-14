Названо найкращі напрямки для подорожей у 2023 році: рейтинг — Finance.ua

Названо найкращі напрямки для подорожей у 2023 році: рейтинг Сьогодні 18:18 — Світ

Названо найкращі напрямки для подорожей у 2023 році: рейтинг

Новий рік означає нові можливості. І затяті мандрівники у всьому світі вже планують нові поїздки. CNN склав рейтинг найкращих напрямків для відвідування у 2023 році.

Після майже трьох років обмежень щодо подорожей багато країн скасували більшість ковідних вимог. Люди стали дедалі більше їздити за кордон. І, за прогнозами Всесвітньої туристичної організації ООН, очікується подальше відновлення подорожей.

Найкращі напрямки для подорожей у 2023 році від CNN Travel

Польща очолила рейтинг. Серед головних причин візиту до Польщі автори виділили її солідарність з Україною.

«Насамперед відвідати Польщу цього року варто, щоб висловити підтримку країні, яка у свою чергу виявила солідарність з українським народом», — йдеться у матеріалі CNN Travel.

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У CNN пояснили, що саме Польща прийняла українських біженців більше за решту країн, а війна на східному кордоні тимчасово зменшила потік туристів.

«Тому незалежно від того, чи подобається вам варшавський палац, міста, як-от Краків, Гданськ, Вроцлав чи Познань — всі за сотні миль від українського кордону — тепер у вас є шанс зробити щось корисне, провівши відпустку в Польщі», — пишуть автори.

23 найкращі напрямки для подорожей у 2023 році

Польща

Західна Австралія

Ліверпуль, Англія

Чарлстон, Південна Кароліна

Вільнюс, Литва

Фіджі

Манаус, Бразилія

Салоніки, Греція

Руанда

Гетеборг, Швеція

Рас-ель-Хайма, Об’єднані Арабські Емірати

Лаос

Грюєр, Швейцарія

Міннеаполіс, Міннесота

Богота, Колумбія

Долина Мустанг, Непал

Танзанія

Каїр, Єгипет

Наосіма, Японія

Беліз

Оахака, Мексика

Оттава, Канада

Уганда.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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