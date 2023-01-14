Названо найкращі напрямки для подорожей у 2023 році: рейтинг — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найкращі напрямки для подорожей у 2023 році: рейтинг

Світ
25
Названо найкращі напрямки для подорожей у 2023 році: рейтинг
Названо найкращі напрямки для подорожей у 2023 році: рейтинг
Новий рік означає нові можливості. І затяті мандрівники у всьому світі вже планують нові поїздки. CNN склав рейтинг найкращих напрямків для відвідування у 2023 році.
Після майже трьох років обмежень щодо подорожей багато країн скасували більшість ковідних вимог. Люди стали дедалі більше їздити за кордон. І, за прогнозами Всесвітньої туристичної організації ООН, очікується подальше відновлення подорожей.

Найкращі напрямки для подорожей у 2023 році від CNN Travel

Польща очолила рейтинг. Серед головних причин візиту до Польщі автори виділили її солідарність з Україною.
«Насамперед відвідати Польщу цього року варто, щоб висловити підтримку країні, яка у свою чергу виявила солідарність з українським народом», — йдеться у матеріалі CNN Travel.
Читайте також
У CNN пояснили, що саме Польща прийняла українських біженців більше за решту країн, а війна на східному кордоні тимчасово зменшила потік туристів.
«Тому незалежно від того, чи подобається вам варшавський палац, міста, як-от Краків, Гданськ, Вроцлав чи Познань — всі за сотні миль від українського кордону — тепер у вас є шанс зробити щось корисне, провівши відпустку в Польщі», — пишуть автори.

23 найкращі напрямки для подорожей у 2023 році

  • Польща
  • Західна Австралія
  • Ліверпуль, Англія
  • Чарлстон, Південна Кароліна
  • Вільнюс, Литва
  • Фіджі
  • Манаус, Бразилія
  • Салоніки, Греція
  • Руанда
  • Гетеборг, Швеція
  • Рас-ель-Хайма, Об’єднані Арабські Емірати
  • Лаос
  • Грюєр, Швейцарія
  • Міннеаполіс, Міннесота
  • Богота, Колумбія
  • Долина Мустанг, Непал
  • Танзанія
  • Каїр, Єгипет
  • Наосіма, Японія
  • Беліз
  • Оахака, Мексика
  • Оттава, Канада
  • Уганда.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.