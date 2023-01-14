Названі країни з найшвидшим зростанням цін на житло — Finance.ua

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Названі країни з найшвидшим зростанням цін на житло

Нерухомість
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Названі країни з найшвидшим зростанням цін на житло
Названі країни з найшвидшим зростанням цін на житло
Інфляція створює ілюзію шаленого зростання цін на нерухомість. Однак, згідно з даними порталу Global Property Guide, у третьому кварталі 2022 року середня вартість житла зросла лише у 23 із 62 проаналізованих країн.
Згідно із даними Global Property Guide, у світі спадає бум на купівлю житла. На це впливає низка економічних та політичних факторів, зокрема, підвищення відсоткових ставок, стрімке зростання інфляції, збої у ланцюжку поставок та російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Ринок нерухомості: тенденції третього кварталу 2022 року

Висока інфляція створює ілюзію, що ціни на житло продовжують сильно зростати. При цьому у 39 серед 62 проаналізованих країн зафіксоване фактичне зниження цін. Наприклад, у Литві ціни на житло зросли аж на 22,77% за рік, але у реальному вираженні вартість фактично впала на 1,09%.
Змінилася і динаміка. Більшість світових ринків нерухомості зараз сповільнюються, імпульс помітно слабшає у реальному вираженні.

Де зафіксоване найшвидше зростання цін на житло

Найсильніше річне зростання цін на житло з урахуванням інфляції спостерігалося в:
  • Туреччині (+57,64%),
  • В’єтнамі (+22,35%),
  • Тайвані (+12,53%),
  • Ісландії (+12,15%),
  • росії (+11,57%).
Туреччина залишається найсильнішим ринком житла. Цьому сприяє високий попит як з боку місцевих, так і іноземних інвесторів. Загальнонаціональний індекс цін на житло зріс на вражаючі 57,64% протягом року до третього кварталу 2022 року, що набагато перевищує зростання на 13,38% у попередньому році порівняно з аналогічним періодом минулого року та є найкращим показником за останній час. Фактично у номінальному вираженні ціни зросли більш ніж на 189%. У квартальному вирахуванні реальні ціни на житло сильно зросли на 14,32% у третьому кварталі.
Названі країни з найшвидшим зростанням цін на житло

Де спостерігається падіння цін

Найбільше зниження вартості житла у третьому кварталі 2022 року (з урахуванням інфляції) зафіксоване у:
  • Аргентині (-49,25%),
  • Шрі-Ланці (-31,37%),
  • Колумбії (-15,9%),
  • Гонконгу (- 12,82%),
  • Латвії (-12,71%).

Україна у рейтингу

За даними Global Property Guide, ціни на житло в третьому кварталі 2022 року в Україну впали на 6,11%. Схожа ситуація у:
  • Швеції (-6,09%),
  • Данії (-5,08%),
  • Фінляндії (-4,96%),
  • Чорногорії (-4,76%),
  • Нідерландах (-4,49%).
У всіх цих країнах спостерігалося щоквартальне падіння цін на житлову нерухомість.
За матеріалами:
Телеканал 24
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