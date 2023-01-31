Finnair пропонує українцям знижку 95% на авіаквитки — Finance.ua
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Finnair пропонує українцям знижку 95% на авіаквитки

Особисті фінанси
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Finnair пропонує українцям знижку 95% на авіаквитки
Finnair пропонує українцям знижку 95% на авіаквитки
Чимало авіакомпаній з початку повномасштабного вторгнення підтримують українців, надаючи квитки безкоштовно або за зниженою ціною. Однією із таких компаній став фінський авіаперевізник Finnair.
Так, Finnair надає знижку 95% для українців, які летять до Фінляндії.

Умови акції

Пропозицією можна скористатися до 28 лютого 2023 року, і діє вона на польоти також до 28 лютого.
Українці можуть використати знижку 95% на польоти з кількох країн:
  • Польща;
  • Угорщина;
  • Чехія.
Знижка поширюється на рейси з Варшави (за виключенням рейсу №AY1144), Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі. Зазначимо, що раніше акція також діяла для рейсів з Гданська.
Так, через промокод можна забронювати квитки з Кракова в Гельсінкі від 107 злотих у базовому тарифі та 114 злотих у тарифі з багажем. Оданк знижка не включає витрати на аеропортні збори та податки.
Для отримання знижки використовуйте промокод UKRAINE95 перед пошуком квитків в полі Use discount code.
Дешеві авіаквитки з промокодом UKRAINE95 можна забронювати на офіційному сайті Finnair.com.
Хочете подорожувати Україною, але не бажаєте стояти у чергах на залізничних вокзалах? Забудьте про витрати часу на тривалі процедури реєстрації. Якщо потрібен квиток, скористайтеся сервісом Proizd.ua. Зрозумілий інтерфейс та мінімум кроків, аби забронювати подорож — спробуйте та переконайтеся.

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За матеріалами:
Finance.ua
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