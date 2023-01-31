Finnair пропонує українцям знижку 95% на авіаквитки — Finance.ua

Finnair пропонує українцям знижку 95% на авіаквитки Сьогодні 07:29 — Особисті фінанси

Finnair пропонує українцям знижку 95% на авіаквитки

Чимало авіакомпаній з початку повномасштабного вторгнення підтримують українців, надаючи квитки безкоштовно або за зниженою ціною. Однією із таких компаній став фінський авіаперевізник Finnair

Так, Finnair надає знижку 95% для українців, які летять до Фінляндії.

Умови акції

Пропозицією можна скористатися до 28 лютого 2023 року, і діє вона на польоти також до 28 лютого.

Українці можуть використати знижку 95% на польоти з кількох країн:

Польща;

Угорщина;

Чехія.

Знижка поширюється на рейси з Варшави (за виключенням рейсу №AY1144), Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі. Зазначимо, що раніше акція також діяла для рейсів з Гданська.

Так, через промокод можна забронювати квитки з Кракова в Гельсінкі від 107 злотих у базовому тарифі та 114 злотих у тарифі з багажем. Оданк знижка не включає витрати на аеропортні збори та податки.

Для отримання знижки використовуйте промокод UKRAINE95 перед пошуком квитків в полі Use discount code.

Дешеві авіаквитки з промокодом UKRAINE95 можна забронювати на офіційному сайті Finnair.com

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