День фінансів: виплати військовим, мито на ввезення безпілотників, е-витяг про місце реєстрації — Finance.ua

День фінансів: виплати військовим, мито на ввезення безпілотників, е-витяг про місце реєстрації Сьогодні 17:50

У понеділок, 6 лютого, пояснимо, що зміниться у виплатах військовим та як згенерувати виписку про реєстрацію.

Виплати військовим. З 1 лютого 2023 року додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій. У Мінобороні З 1 лютого 2023 року додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій. У Мінобороні детально роз’яснили , що зміниться у виплатах військовим.

Додамо, що міністр оборони Олексій Резніков виступає за часткову відкритість оборонних закупівель за прикладом системи Prozorrо — на кшталт Military Prozorro.

ПДВ і мита на ввезення безпілотників скасовано. Верховна Рада схвалила законопроєкти, що Верховна Рада схвалила законопроєкти, що скасовують мито і ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій. Ввозити амуніцію для військових без сплати мита і ПДВ можна до 1 січня 2024 року.

Скасовують також податкові пільги для грального бізнесу. Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Виплати пенсіонерам. Уряд запланував у березні провести Уряд запланував у березні провести індексацію пенсій . У середньому пенсії українців після індексації мають зрости на 5%. В Пенсійному фонді кажуть, що першочергово індексуватимуть страхові пенсії — за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, за вислугу років.

Хто зараз активно шукає роботу. За даними Опендатабот, у січні до грудня кількість вакансій зросли на 12%. Це За даними Опендатабот, у січні до грудня кількість вакансій зросли на 12%. Це рекордна кількість вакансій після повномасштабного вторгнення. На початку січня на ринку активізувались у пошуках роботи літературні редактори, вчителі початкових класів, діловоди, прессекретарі та SEO-спеціалісти. Їх резюме було розміщено найбільше.

Кожний платник ЄСВ має надати до податкової довідку-розрахунок на виплату заробітної плати в електронній формі. Це можна зробити онлайн через Електронний кабінет або через вебпортал ДПС.

Довідка про реєстрацію місця проживання більше не потрібна. В Україні запустили В Україні запустили електронний витяг про місце проживання. Його можна отримати в застосунку «Дія». Для того, щоб згенерувати електронну виписку, потрібно відкрити додаток «Дія» та перейти до «Послуг». Далі — обрати пункт «Довідки та виписки» та вибрати «Виписка про місце проживання». Після цього потрібно замовити документ. Якщо інформація про людину міститься в реєстрі — виписка буде сформована.

До речі, застосунок «Дія» як основу для створення власних цифрових додатків планують використати щонайменше п’ять країн.

Ринок нерухомості. За даними Dom.Ria, наразі За даними Dom.Ria, наразі середня вартість 1-кімнатної квартири на вторинному ринку у Києві становить 88 246 доларів США, що на 10% більше ніж у грудні 2022 року, та на 21% менше ніж у січні 2022 року. Попит на вторинне житло із індивідуальним опаленням, враховуючи газове та електричне, зростає майже по всі Україні.

На ринку оренди житла українці також стали більше цікавитись квартирами із індивідуальним газовим опаленням. Також пошукачі все більше цікавляться житлом на нижчих поверхах.

Купуючи техніку, власники хочуть, аби вона прослужила якомога довше. Але будь-яка техніка виходить з ладу. Цього, на жаль, не змінити. Однак, дотримуючись певних правил, можна з легкістю збільшити термін служби своїх девайсів. У новій статті пропонуємо вам десять порад, яких варто дотримуватись, аби техніка пропрацювала довше:

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