Резніков планує створити Military Prozorro для закупівель в армії — Finance.ua
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Резніков планує створити Military Prozorro для закупівель в армії

Казна та Політика
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Міністр оборони Олексій Резніков виступає за часткову відкритість оборонних закупівель за прикладом системи Prozorrо — на кшталт Military Prozorro.
Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Тому моя ідея зараз обговорюється, щоб ми могли публікувати — без юридичної адреси або місця знаходження, але об’єм, суму контракту і т.д. щоб суспільство бачило не після укладення угод, а до. Ми зустрічалися у Прем’єр-міністра разом з віцепрем’єр-міністром Юлією Свириденко, бо в неї є фахівці по Prozorro, і я її попросив: розробіть програму Prozorro, яка була би... назвімо це Military Prozorro. Тобто, певні обмеження хай будуть, але Prozorro ми всі довіряємо, і я маю надію, що нам це вдасться», — сказав Резніков.
Окрім того, міністр оборони зазначив, що закупівлі для харчування військовослужбовців можуть зробити сезонними на коротші терміни.
«Ми зараз домовилися з комітетом ВР спробувати переглянути законодавство, яке дозволить зробити такі закупівлі сезонними на більш короткі терміни, але при тому у нас головна мета сьогодні — стабільне і якісне забезпечення Збройних сил, особливо зараз, у період воєнного часу. Це ключовий пріоритет», — наголосив міністр.
При цьому він зауважив, що попри повномасштабну війну у 2022 році у військових не було нарікань на харчування.
«За 2022 рік, коли відбулася ця навала і коли кратно збільшилася чисельність ЗСУ, майже всі підрозділи перебували на полі бою, ротації, відведенні, на відновленні і т.д., я жодного разу не зустрічав скарг з фронту, що не довезено їжу, що їжа поганої якості, що не було вибору», — сказав Резніков.
Він підкреслив, що завдяки демонополізації цього ринку понад два десятки компаній забезпечили безперебійне й стале харчування армії України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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