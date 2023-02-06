Зеленський позбавив гральний бізнес податкових пільг — Finance.ua

Зеленський позбавив гральний бізнес податкових пільг Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Зеленський позбавив гральний бізнес податкових пільг

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 лютого, підписав законопроєкт про позбавлення грального бізнесу податкових пільг. Нововведення набирає чинності через день після публікації.

Про це написав у своєму Telegram-каналі автор законопроєкту, народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»). Законопроєктом № 8079 передбачається повернення обмежень для грального бізнесу.

Так, знову вводиться заборона перебування на спрощеній системі оподаткування суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (окрім поширення лотерей) та парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Железняк додав, що також є зміни про покращення ситуації з податковими накладними:

Зменшення штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних — в 2-5 разів (з 10-20-30-40-50% до 2-5-10-15-25% суми ПДВ). Продовження часу роботи електронних сервісів для реєстрації накладних — з 8:00 до 20:00. Продовження термінів реєстрації податкових накладних — на 3-5 днів. Операційний день для реєстрації податкових накладних/розрахунків корегування подовжено — з 00:00 до 24:00. Якщо у визначені терміни платнику не надходить квитанція з рішенням, то ПН автоматично реєструється в Єдиному реєстрі.

Через податкові пільги надходження до бюджету від грального бізнесу склали всього 53 млн грн, зазначав раніше Железняк. Окрім того, нардеп пояснив, як гральний бізнес занижує чи взагалі не сплачує податків. Ідеться про т.зв. міскодинг.

«Гравець платить не офіційно на рахунок онлайн-казино, а на інший рахунок (наприклад, за якусь послугу онлайн-магазину), який врешті-решт виявляється взагалі картою іншої людини. Зібрані онлайн-платежі потім по ланцюжку використовуються, щоб платити зарплату у великих роздрібних мережах, відбілювати «чорне зерно», — зазначив Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель За матеріалами:

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