За час війни гральний бізнес перерахував до держбюджету всього 33 млн гривень, — Разумков — Finance.ua

За час війни гральний бізнес перерахував до держбюджету всього 33 млн гривень, — Разумков Сьогодні 07:49 — Казна та Політика

За час війни гральний бізнес перерахував до держбюджету всього 33 млн гривень, — Разумков

За весь час від початку повномасштабного вторгнення гральний бізнес, який наразі перебуває на пільговому оподаткуванні, перерахував до державного бюджету 33 мільйони гривень.

Про це в інтерв’ю «Політарені» повідомив народний депутат, колишний спікер парламенту Дмитро Разумков.

Депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк вносив до Верховної Ради законопроєкт про відміну пільгового оподаткування для грального бізнесу, проте партія «Слуга народу» не проголосувала за нього в цілому.

«Гральний бізнес продовжує сплачувати 2% від прибутку. За час війни гральний бізнес перерахував до бюджету „аж“ 33 млн гривень», — повідомив Разумков.

За його словами, гральний бізнес надто прибутковий, щоб сплачувати лише 2% податків.

Нагадаємо, на початку листопада Парламент підтримав законопроєкт № 8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування у перому читанні.

Пізніше комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики рекомендував парламенту схвалити у другому читанні зміни до Податкового кодексу щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування 2%.

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