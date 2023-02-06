В Україні запустили електронний витяг про місце проживання — Finance.ua

В Україні запустили електронний витяг про місце проживання
Довідка про реєстрацію місця проживання більше не потрібна: тепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку «Дія».
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
«Довідка про реєстрацію місця проживання» більше не потрібна. Відтепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку «Дія»", — сказано в повідомленні.
Як згенерувати витяг:
- зайти у застосунок «Дія» та натиснути «Послуги»;
- обрати пункт «Довідки та витяги» та обрати «Витяг про місце проживання»;
- натиснути «Замовити витяг».
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«Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься у реєстрі — витяг буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин», — інформує МВС.
Як уточнюється, батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей.
Довідка Finance.ua:
- українці зможуть розмитнювати авто у «Дії» — ця послуга стане однією з перших цифрових в митній сфері. Наразі влада готує законодавчу базу та доопрацьовує сервіс технічно;
- на порталі Дія з’явилась автоматична послуга скасування статусу внутрішньо переміщених осіб. Раніше ВПО, які повернулися на місце постійного проживання, могли скористатися цим сервісом у застосунку Дія;
- українці також можуть передати право керування авто іншій людині через застосунок «Дія».
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