В Україні запустили електронний витяг про місце проживання — Finance.ua

В Україні запустили електронний витяг про місце проживання Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

В Україні запустили електронний витяг про місце проживання

Довідка про реєстрацію місця проживання більше не потрібна: тепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку «Дія».

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Довідка про реєстрацію місця проживання» більше не потрібна. Відтепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку «Дія»", — сказано в повідомленні.

Як згенерувати витяг:

зайти у застосунок «Дія» та натиснути «Послуги»;

обрати пункт «Довідки та витяги» та обрати «Витяг про місце проживання»;

натиснути «Замовити витяг».

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«Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься у реєстрі — витяг буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин», — інформує МВС.

Як уточнюється, батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей.

Довідка Finance.ua:

українці зможуть розмитнювати авто у «Дії» — ця послуга стане однією з перших цифрових в митній сфері. Наразі влада готує законодавчу базу та доопрацьовує сервіс технічно;

на порталі Дія з’явилась автоматична послуга скасування статусу внутрішньо переміщених осіб. Раніше ВПО, які повернулися на місце постійного проживання, могли скористатися цим сервісом у застосунку Дія;

українці також можуть передати право керування авто іншій людині через застосунок «Дія».



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