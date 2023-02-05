Як передати право керування авто через «Дію» — Finance.ua

Як передати право керування авто через «Дію» Сьогодні 12:14 — Особисті фінанси

Як передати право керування авто через «Дію»

Українці можуть передати право керування авто іншій людині через застосунок «Дія».

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Як це зробити:

у застосунку «Дія» необхідно перейти в розділ «Послуги» й обрати пункт «Шеринг авто»;

потім — пункт «Поділитися авто»;

далі обрати автомобіль, який буде переданий, і вказати строк, протягом якого техпаспорт буде доступний у застосунку «Дія» іншої людини (після закінчення терміну заявка подається повторно);

вказати особисті дані: місце проживання, e-mail, телефон або перевірити, чи коректно підтягнулись дані через BankID;

за допомогою QR-коду або посилання надіслати запит людині, якій ви шерите техпаспорт. Потенційний користувач має підтвердити запит, а у відповідь — надати свої дані та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису»;

після сповіщення, що потенційний користувач виконав усі дії, власник авто також має підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису». Вона автоматично надходить на перевірку до сервісного центру МВС;

протягом короткого проміжку часу техпаспорт з’явиться у застосунку «Дія» належного користувача.

Довідка Finance.ua:

з 2023 року в Україні починає діяти оновлений алгоритм отримання першого водійського посвідчення. Він складається з п’яти кроків і охоплює теоретичну та практичну підготовку, а також складання трьох іспитів;

українцям можуть дозволити розмитнювати автомобілі через «Дію» — за зміненою формулою.

Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланнями:

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