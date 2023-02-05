Як передати право керування авто через «Дію» — Finance.ua
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Як передати право керування авто через «Дію»

Особисті фінанси
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Як передати право керування авто через «Дію»
Як передати право керування авто через «Дію»
Українці можуть передати право керування авто іншій людині через застосунок «Дія».
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Як це зробити:

  • у застосунку «Дія» необхідно перейти в розділ «Послуги» й обрати пункт «Шеринг авто»;
  • потім — пункт «Поділитися авто»;
  • далі обрати автомобіль, який буде переданий, і вказати строк, протягом якого техпаспорт буде доступний у застосунку «Дія» іншої людини (після закінчення терміну заявка подається повторно);
  • вказати особисті дані: місце проживання, e-mail, телефон або перевірити, чи коректно підтягнулись дані через BankID;
  • за допомогою QR-коду або посилання надіслати запит людині, якій ви шерите техпаспорт. Потенційний користувач має підтвердити запит, а у відповідь — надати свої дані та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису»;
  • після сповіщення, що потенційний користувач виконав усі дії, власник авто також має підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису». Вона автоматично надходить на перевірку до сервісного центру МВС;
  • протягом короткого проміжку часу техпаспорт з’явиться у застосунку «Дія» належного користувача.

Довідка Finance.ua:

  • з 2023 року в Україні починає діяти оновлений алгоритм отримання першого водійського посвідчення. Він складається з п’яти кроків і охоплює теоретичну та практичну підготовку, а також складання трьох іспитів;
  • українцям можуть дозволити розмитнювати автомобілі через «Дію» — за зміненою формулою.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланнями:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
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