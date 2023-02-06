Рада звільнила імпортні коптери, тепловізори та рації від податків — Finance.ua
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Рада звільнила імпортні коптери, тепловізори та рації від податків

Казна та Політика
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Рада звільнила імпортні коптери, тепловізори та рації від податків
Рада звільнила імпортні коптери, тепловізори та рації від податків
Верховна Рада схвалила законопроєкти № 8360 та 8361-д, які стосуються звільнення від ПДВ та ввізного мита деяких товарів, які потрібні ЗСУ для оборони нашої країни.
Про це повідомив народний депутат з «Голосу» Ярослав Железняк. За документи проголосували 331 та 326 депутатів відповідно.
Закон № 3680 передбачає, що на період дії в Україні воєнного стану, але не більше ніж до 1 січня 2024 року, звільняються від ПДВ операції з ввезення:
  • безпілотних літальних апаратів;
  • оптичних та коліматорних прицілів (коліматорів);
  • прицілів нічного бачення або тепловізійних прицілів;
  • тепловізійних біноклів та монокулярів, приладів нічного бачення.
«При цьому передбачається, що зазначені пільги не будуть застосовуватися до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством, та/або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом», — йдеться у пояснювальній записці.
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Закон № 8361-д установлює, що на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж до 1 січня 2024 року, звільняються від оподаткування ввізним митом:
  • безпілотні літальні апарати;
  • оптичні та коліматорні приціли (коліматори);
  • приціли нічного бачення або тепловізійні приціли;
  • тепловізійні біноклі та монокуляри;
  • прилади нічного бачення;
  • рації.
Дія закону поширюється на товари, якщо їх ввозять підприємствами або громадянами. Те саме стосується й пересилки вказаних товарів такими особами чи організаціями за допомогою міжнародних та поштових експрес-сервісів.
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Документ також передбачає, що пропуск через митний кордон, митний контроль та митне оформлення вище перелічених товарів здійснюватиметься у першочерговому порядку без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі заходів державного експортного контролю.
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При цьому вказані пільги не будуть застосовуватися до товарів, що мають походження з країни визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством. Те саме стосується товарів, які ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
zn.ua
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