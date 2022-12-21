Уряд продовжив відтермінування сплати мита на товари оборонного призначення — Finance.ua

Уряд продовжив відтермінування сплати мита на товари оборонного призначення
Кабінет Міністрів продовжив відтермінування сплати мита на товари оборонного значення. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.
Про це у Телеграмі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Продовжено відстрочення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення, кінцевим отримувачем яких згідно з умовами договору визначено Міноборони та Головне управління розвідки Міноборони, на підставі письмової заяви платника податків, поданої до митного органу, що здійснив таке відстрочення», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів затвердив Порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки.
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