Парламент звільнив від сплати мита та ПДВ енергообладнання — Finance.ua
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Парламент звільнив від сплати мита та ПДВ енергообладнання

Казна та Політика
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні два закони про звільнення від сплати мита та ПДВ на обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури (реєстр № 8196 і № 8197).
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.
Документами звільняються від оподаткування податком на додану вартість та ввізного мита товари, що надаються безоплатно як допомога від донорів, і ввозяться в Україну суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на ринку електричної енергії та підлягають ліцензуванню НКРЕКП, для цілей відновлення інфраструктури таких підприємств.
Закони запроваджують фіскальні стимули для виробництва власних електрогенераторних установок на території України. Для цього передбачається звільнення суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом електрогенераторних установок, від сплати мита та ПДВ, зокрема, двигуни, генератори, статичні перетворювачі електричні, котушки індуктивності та дроселі.
Крім цього, документами звільняється від ПДВ та мита технічна допомога від Енергетичного співтовариства (Energy Community), яка спрямована на відновлення постачання електроенергії, та термінали Starlink.
Парламентарі також підтримали надання можливості зберігати пальне без ліцензії. За наполяганням Уряду до 2 тис. літрів. Про більші обсяги треба буде повідомити по декларативному принципу податкову.
Як повідомлялось, масовані атаки на українську енергосистему тривають із 10 жовтня. Через пошкодження об’єктів енергетики по всій території України запроваджуються погодинні та аварійні відключення електроенергії.
За матеріалами:
Укрінформ
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