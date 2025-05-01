День фінансів: всі деталі угоди про копалини між США і Україною, гроші на бізнес та картки з кешбеком — Finance.ua

День фінансів: всі деталі угоди про копалини між США і Україною, гроші на бізнес та картки з кешбеком Сьогодні 17:36

У четвер, 1 травня, ми вирішили проаналізувати всі деталі підписаної угоди між США та Україною.

Finance.ua взяв кілька коментарів і саме за отриманими ексклюзивними відомостями підготували для вас цей матеріал. У ньому коротко нагадаємо основні пункти «Угоди», розповімо, що вона передбачає та максимально розкриємо цю суперечливу тему. Про це читайте в статті:

Також Трамп прокоментував підписання угоди про корисні копалини з Україною: Отримаємо більше вкладеного.

Інвестиції дадуть робочі місця і підвищення заробітних плат для населення: Фурман розказав про угоду з США.

Нардеп Ярослав Железняк назвав основні ризики для України.

Арестович, Оніщенко та інші: нові санкції. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича та блогера Мирослава Олешка.

Скільки коштів інвестували українці у військові облігації в Дії. Українці інвестували 13,5 млрд грн у військові облігації через застосунок «Дія». Про це віцепрем’єр-міністр — міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров Українці інвестували 13,5 млрд грн у військові облігації через застосунок «Дія». Про це віцепрем’єр-міністр — міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

Безробіття в березні було найнижчим за весь час повномасштабної війни. Активність на ринку праці Активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни. Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме залишається на близько 80% від середнього рівня 2021 року.

Що змінилося на ринку праці в Україні (опитування).

Податкова перевиконала план у квітні 2025. Державна податкова служба Державна податкова служба демонструє стабільне перевиконання плану надходжень. У квітні, станом на 30.04.2025, ще +10,2 млрд грн. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням — на 46,2 млрд грн (+13,1% до плану Мінфіну).

До речі, в новій статті Finance.ua детально розгляне доступні варіанти фінансування для бізнесу та їх переваги та недоліки.

Курс долара у травні 2025 року. У травні ситуація на У травні ситуація на валютному ринку України залежатиме від низки прямих та опосередкованих економічних, геополітичних і воєнних факторів. Очікується, що курс долара протягом останнього місяця весни залишатиметься досить стабільним. Ймовірно, основні коливання відбуватимуться на рівні 41,6−41,8 грн за $1.

Також Finance.ua приготував для вас огляд кредиток з кешбеком, які в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок, і як їх можна вигідно комбінувати:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.