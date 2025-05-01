День фінансів: всі деталі угоди про копалини між США і Україною, гроші на бізнес та картки з кешбеком — Finance.ua
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День фінансів: всі деталі угоди про копалини між США і Україною, гроші на бізнес та картки з кешбеком

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У четвер, 1 травня, ми вирішили проаналізувати всі деталі підписаної угоди між США та Україною.
Finance.ua взяв кілька коментарів і саме за отриманими ексклюзивними відомостями підготували для вас цей матеріал. У ньому коротко нагадаємо основні пункти «Угоди», розповімо, що вона передбачає та максимально розкриємо цю суперечливу тему. Про це читайте в статті:

🧾 Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям

  • Також Трамп прокоментував підписання угоди про корисні копалини з Україною: Отримаємо більше вкладеного.
  • Інвестиції дадуть робочі місця і підвищення заробітних плат для населення: Фурман розказав про угоду з США.
  • Нардеп Ярослав Железняк назвав основні ризики для України.
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До речі, в новій статті Finance.ua детально розгляне доступні варіанти фінансування для бізнесу та їх переваги та недоліки.

💰Де можна отримати гроші на бізнес під час війни

Курс долара у травні 2025 року. У травні ситуація на валютному ринку України залежатиме від низки прямих та опосередкованих економічних, геополітичних і воєнних факторів. Очікується, що курс долара протягом останнього місяця весни залишатиметься досить стабільним. Ймовірно, основні коливання відбуватимуться на рівні 41,6−41,8 грн за $1.
Також Finance.ua приготував для вас огляд кредиток з кешбеком, які в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок, і як їх можна вигідно комбінувати:

💳 Комбінація карток для максимального кешбеку в травні

За матеріалами:
Finance.ua
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