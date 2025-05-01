Податкова перевиконала план у квітні 2025 року на 10,2 млрд грн — звідки гроші Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Податкова перевиконала план у квітні 2025 року на 10,2 млрд грн — звідки гроші

Державна податкова служба демонструє стабільне перевиконання плану надходжень. У квітні, станом на 30.04.2025, ще +10,2 млрд грн. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням — на 46,2 млрд грн (+13,1% до плану Мінфіну).

Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко.

«У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)», — зазначив він.

Головні показники квітня:

ПДФО: 29,7 млрд грн (+18,6% до плану);

ПДВ: 27,4 млрд грн (+6%);

податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+77,5%);

акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд (+11,4%)

Відшкодування ПДВ:

Четвертий місяць позитивна динаміка. У квітні відшкодовано 13 млрд грн. За січень — квітень сума становить понад 55 млрд грн (+24,2% до показника 2024 року).

Показники січня — квітня 2025 року:

надходження: 398,2 млрд грн;

перевиконання плану: +46,2 млрд грн;

перевиконання показника січня — квітня 2024 року: +16,9%

«Накопичили суттєвий фінансовий резерв. Завдяки системній роботі, підвищенню добровільної сплати податків та покращенню адміністрування маємо додатковий обсяг для фінансування важливих видатків», — додав Голова ДПС.

Нагадаємо, як повідомляла Державна податкова служба України, заходи податкового контролю поповнились новим інструментом. Відтепер ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього.

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