День фінансів: вклади для військовослужбовців, акція ПриватБанку, заборона стягувати борги за комуналку — Finance.ua

День фінансів: вклади для військовослужбовців, акція ПриватБанку, заборона стягувати борги за комуналку Сьогодні 17:50

У понеділок, 24 квітня, ми розбирались, які банки надають вигідні пропозиції нашим захисникам. Одразу кілька банків, бажаючи бачити захисників країни серед своїх клієнтів, розробили спеціальні депозитні програми. Finance.ua вивчив пропозиції на ринку:

Українці наростили вклади в банках. Станом на 1 квітня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 062,0 млрд грн, що на 6,6 млрд грн Станом на 1 квітня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 062,0 млрд грн, що на 6,6 млрд грн перевищує показник станом на 1 березня (1 055,4 млрд грн).

ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного. ЄС зробив крок до встановлення договірних відносин з Україною з метою ЄС зробив крок до встановлення договірних відносин з Україною з метою визнання та виконання судових рішень Євросоюзу та України у цивільних і комерційних справах.

Також у ЄС відповіли, чи готовий одинадцятий пакет санкцій для рф.

Закон про нові правила набуття громадянства України. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає складання іспитів з основ Конституції, історії України і на рівень володіння державною мовою як умову для набуття громадянства України.

ПриватБанк запустив цікаву акцію. ПриватБанк ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24. Така програма стартувала 24 квітня у всіх українських містах, де працює система безготівкової оплати проїзду у міському транспорті через QR-код.

«Укрзалізниця» запускає безпересадковий рейс з Австрії.

Українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія на підставі національного посвідчення у територіальних сервісних центрах МВС.



Заборона стягувати борги за комуналку. Кабмін прийняв постанову про заборону Кабмін прийняв постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії. Цдеться виключно про заборгованість, яка накопичилася після початку повномасштабного російського вторгнення.

Кабмін розпочинає тестування програми єВідновлення. Кабінет Міністрів затвердив Кабінет Міністрів затвердив постанову , що дає змогу розпочати тестування програми єВідновлення з виплати коштів на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла. Також ухвалено порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла.

Перевірка пенсіонерів. Пенсійний фонд України (ПФУ) та Міністерство фінансів Пенсійний фонд України (ПФУ) та Міністерство фінансів розпочали процедуру перевірки одержувачів соціальних виплат, у тому числі й пенсіонерів.

Київміськбуд відновив роботи у столиці. Київміськбуд відновлює будівельні роботи у ЖК Урлівський-1, Урлівський-2, Mirax та Абрикосовий. Про це у Facebook Київміськбуд відновлює будівельні роботи у ЖК Урлівський-1, Урлівський-2, Mirax та Абрикосовий. Про це у Facebook повідомив президент КМБ Ігор Кушнір.

Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися. В українській столиці значно В українській столиці значно знизилися ціни на квартири в новобудовах за період квітня 2023 року — з початку місяця вартість впала більш ніж на 3%. Про це стало відомо з офіційного повідомлення, опублікованого порталом ЛУН.

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