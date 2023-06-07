День фінансів: вартість будівництва нової ГЕС, результати нагородження Fin Blogger Award, відновлення ринку праці — Finance.ua

День фінансів: вартість будівництва нової ГЕС, результати нагородження Fin Blogger Award, відновлення ринку праці Сьогодні 17:50

У середу, 7 червня, Finance.ua підсумували результати Fin Blogger Award, що прошов у Києві 2 червня:

Визначили найкращий експертний інстаблог. За результатами голосування експертного журі та глядачів, перемогу у цій номінації отримав Олександр За результатами голосування експертного журі та глядачів, перемогу у цій номінації отримав Олександр Королюк (koroliukkks) — 23-річний біржовий спекулянт акціями.

Найкращий YouTube-канал про фінанси. Переможцем у цій номінації визнали Валентина Краснопьорова — автора відомого фінансового YouTube-каналу «Останній капіталіст» (понад 163 тис. підписників).

Назвали три способи ведення бюджету. Гроші є однією з причин розлучень, тому ми маємо навчитись говорити про сімейний бюджет. Головне — говорити про гроші та створити систему розподілу грошей. Про це Гроші є однією з причин розлучень, тому ми маємо навчитись говорити про сімейний бюджет. Головне — говорити про гроші та створити систему розподілу грошей. Про це розповів Любомир Остапів, фінансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любов та бюджет».

Євробонди України — один з найкращих варіантів для інвестицій. Облігації — це найкраща альтернатива депозитам. Вони мають більшу дохідність і менші ризики, тому що виплата за ними гарантується державою. Про це . Облігації — це найкраща альтернатива депозитам. Вони мають більшу дохідність і менші ризики, тому що виплата за ними гарантується державою. Про це розповів Павло Бойко з YouTube-каналу Gonzoinvest, Facebook-блогер, засновник Gonzo Invest на Fin Blogger Award.

П’ять порад, як обрати перспективний інвестиційний проєкт. При виборі інвестиційних активів та інструментів потрібно дотримуватись деяких правил. Більш детально про це на Fin Blogger Award При виборі інвестиційних активів та інструментів потрібно дотримуватись деяких правил. Більш детально про це на Fin Blogger Award розповів Михайло Пацан, експерт з фінансових ринків і криптовалют, засновник блокчейн-платформи «Amsets».За його словами, перше, на що треба дивитися: хто власник, який топменеджмент проєкту.

🧐 до інших новин:

В Мінекономіки назвали вартість будівництва нової ГЕС. Будівництво нової ГЕС може коштувати Будівництво нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі.

У травні збільшилась кількість вакансій для ІТ-спеціалістів. У травні кількість вакансій для ІТ-спеціалістів збільшилася і доволі суттєво — на 17%. Про це свідчать У травні кількість вакансій для ІТ-спеціалістів збільшилася і доволі суттєво — на 17%. Про це свідчать результати дослідження Dou.ua. Усього за минулий місяць на jobs.dou.ua було опубліковано 3802 вакансії (+576).

Ринок праці відновлюється. У травні роботи стало ще більше, конкуренція продовжує знижуватися, середня зарплата ще трошки підросла, а попит на робочі спеціальності зростає. Про це У травні роботи стало ще більше, конкуренція продовжує знижуватися, середня зарплата ще трошки підросла, а попит на робочі спеціальності зростає. Про це повідомляє кадровий портал Work.ua.За даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, у травні компанії розмістили 90 023 вакансії — зростання склало більш ніж 9%.

У травні курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму за рік. У травні 2023 року . У травні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 0,5% до 37,59 гривень. Курс знизився до мінімуму із червня 2022 року.

Спеціальні валютні депозити: у НБУ розповіли про вплив на курс долара. Національний банк України у 2022 році з метою Національний банк України у 2022 році з метою захисту курсової стійкості запровадив спеціальні інструменти: депозит із безготівковою купівлею іноземної валюти (за курсом, ближчим до офіційного) та депозит із захистом від зміни офіційного курсу. Обидва дали позитивний ефект.

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