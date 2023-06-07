На Fin Blogger Award визначили найкращий експертний інстаблог — Finance.ua

На Fin Blogger Award визначили найкращий експертний інстаблог
Соціальні мережі, зокрема Instagram, дали людству широкий доступ до різноманітної інформації. Чудово, коли можна проводити час у соцмережах з користю — наприклад, читати про фінанси й інвестиції.
До речі, Finance.ua нещодавно запустив свою власну сторінку в інстаграмі. Ми поки лише на початку шляху. Хочете підтримати — долучайтеся!
Водночас в Україні чимало фінансових експертів, аналітиків та інвесторів роками діляться своїм досвідом, порадами та рекомендаціями в Instagram. Та хто ж з них веде найкращий блог у цій соцмережі?
У п’ятницю, 2 червня 2023 року, відбулася перша церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України — Fin Blogger Award. Організатори премії - «Біржовий університет» та портал «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів із ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.
Зокрема, під час події визначили і переможця у номінації «Найкращий експертний інстаблог». У ній змагалися семеро популярних українських блогерів:
- Юлія Баткалова;
- Наїда Хотинська;
- Ксенія Губанова;
- Михайло Мезін;
- Тетяна Боримська;
- Олександр Королюк;
- Аліна Шух.
За результатами голосування експертного журі та глядачів, перемогу у цій номінації отримав Олександр Королюк (koroliukkks) — 23-річний біржовий спекулянт акціями.
У своєму блозі Королюк навчає торгувати акціям за особистим принципом, а також розповідає, як знаходити цікаві акції для торгів.
Наприклад, в одномі зі своїх постів експерт дав кілька порад, як інвестору зберегти і навіть примножити кошти у складні часи, коли ринки «штормить».
«Зараз над цим думає більшість людей, але скажу вам так. Усі найбільші результати я отримував саме у момент невизначеності. Головне — дотримуватися кількох чітких правил», — пише Королюк.
Отже, основні правила у часи турбулентності ринків:
- Не бігти за усіма, а дивитися у сторону, звідки усі тікають. Там можливостей буде більше, ніж у сферах із шаленою конкуренцією.
- Зважувати ризик та брати відповідальність за свої дії.
- Ніколи не боятися пробувати щось нове. Якщо є можливість спробувати — робіть це.
- Не порівнювати свою історію успіху з іншими, бо в кожного вона своя.
- Рухатися паралельно з часом і не прив‘язуватися до одного.
- Диверсифікувати заробіток на кілька різних сфер — так інвестор будете відчувати себе комфортніше.
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