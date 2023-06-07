На Fin Blogger Award визначили найкращий експертний інстаблог — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Fin Blogger Award визначили найкращий експертний інстаблог

Особисті фінанси
36
На Fin Blogger Award визначили найкращий експертний інстаблог
На Fin Blogger Award визначили найкращий експертний інстаблог
Соціальні мережі, зокрема Instagram, дали людству широкий доступ до різноманітної інформації. Чудово, коли можна проводити час у соцмережах з користю — наприклад, читати про фінанси й інвестиції.
До речі, Finance.ua нещодавно запустив свою власну сторінку в інстаграмі. Ми поки лише на початку шляху. Хочете підтримати — долучайтеся!
Водночас в Україні чимало фінансових експертів, аналітиків та інвесторів роками діляться своїм досвідом, порадами та рекомендаціями в Instagram. Та хто ж з них веде найкращий блог у цій соцмережі?
У п’ятницю, 2 червня 2023 року, відбулася перша церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України — Fin Blogger Award. Організатори премії - «Біржовий університет» та портал «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів із ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.
Зокрема, під час події визначили і переможця у номінації «Найкращий експертний інстаблог». У ній змагалися семеро популярних українських блогерів:
За результатами голосування експертного журі та глядачів, перемогу у цій номінації отримав Олександр Королюк (koroliukkks) — 23-річний біржовий спекулянт акціями.
У своєму блозі Королюк навчає торгувати акціям за особистим принципом, а також розповідає, як знаходити цікаві акції для торгів.
Наприклад, в одномі зі своїх постів експерт дав кілька порад, як інвестору зберегти і навіть примножити кошти у складні часи, коли ринки «штормить».
«Зараз над цим думає більшість людей, але скажу вам так. Усі найбільші результати я отримував саме у момент невизначеності. Головне — дотримуватися кількох чітких правил», — пише Королюк.
Отже, основні правила у часи турбулентності ринків:
  • Не бігти за усіма, а дивитися у сторону, звідки усі тікають. Там можливостей буде більше, ніж у сферах із шаленою конкуренцією.
  • Зважувати ризик та брати відповідальність за свої дії.
  • Ніколи не боятися пробувати щось нове. Якщо є можливість спробувати — робіть це.
  • Не порівнювати свою історію успіху з іншими, бо в кожного вона своя.
  • Рухатися паралельно з часом і не прив‘язуватися до одного.
  • Диверсифікувати заробіток на кілька різних сфер — так інвестор будете відчувати себе комфортніше.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.