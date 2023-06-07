Спеціальні валютні депозити: у НБУ розповіли про вплив на курс долара — Finance.ua

Спеціальні валютні депозити: у НБУ розповіли про вплив на курс долара Сьогодні 11:02 — Валюта

Спеціальні валютні депозити: у НБУ розповіли про вплив на курс долара

Національний банк України у 2022 році з метою захисту курсової стійкості запровадив спеціальні інструменти: депозит із безготівковою купівлею іноземної валюти (за курсом, ближчим до офіційного) та депозит із захистом від зміни офіційного курсу. Обидва дали позитивний ефект.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в пресслужбі НБУ.

Як зазначили в пресслужбі, запроваджені депозити стали частиною комплексу заходів НБУ для підтримки курсової стійкості, зокрема за рахунок стабілізації ситуації на готівковому валютного ринку.

«Вони позитивно позначилися на зменшенні попиту, стані ринку, збільшивши його стійкість, а також посприяли суттєвому покращенню курсових очікувань», — наголосили в НБУ.

Перший інструмент

Першим у комплексі нестандартних інструментів був депозит із безготівковою купівлею валюти. У такий спосіб НБУ надав можливість населенню купувати безготівкову валюту за картковим курсом (який був ближчим до офіційного, ніж готівковий) з одночасним її вкладенням на строковий депозит від трьох місяців.

За даними пресслужби, з моменту запровадження депозиту у липні 2022 року й до березня 2023 року попит населення на такі депозити зростав рівномірними номінальними приростами. Далі він почав стрімко знижуватися на тлі подальшого звуження спреду між готівковим та безготівковим курсом продажу іноземної валюти.

«Це пов’язано з тим, що якщо є імовірність укріплення (в цьому випадку готівкового), готівкова валюта перестає бути беззаперечно популярним засобом заощадження, а зменшення курсового спреду знижує спекулятивну складову у попиті на такі депозити», — зазначили НБУ.

Звуження спреду між готівковим та офіційним курсом не в останню чергу є результатом заходів НБУ, до серед яких, зокрема, запровадження відповідних депозитів, додали в пресслужбі.

Другий інструмент

Другим інструментом НБУ став депозит для захисту від зміни офіційного курсу, запроваджений у жовтні минулого року. Ним передбачається, що по закінченню строку депозиту (щонайменше за 6 місяців), крім початкової суми та невеличкого проценту, вкладник отримає відсоткову винагороду, пропорційну зміні офіційного курсу гривні до долара США за період дії депозиту, якщо така зміна відбудеться.

«Фактично це те ж саме, що придбати зараз валюту за офіційним курсом НБУ, покласти її на рахунок у банку та продати за пів року за актуальним на той момент курсом НБУ. Тобто такий депозит є скоріше інструментом для страхування заощаджень від ризику курсового знецінення, ніж інструментом для їх примноження», — повідомили в НБУ.

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За даними НБУ, минулого року залишки коштів громадян на депозитах із захистом від зміни офіційного курсу поступово зростали. У цьому році динаміка суттєво сповільнилася, адже попит на відповідний інструмент також реагує на спред між готівковим та безготівковим курсом, зокрема звуження спреду сприяє зменшенню попиту.

Водночас сама наявність такого депозиту має позитивний вплив на очікування громадян, а відповідно — сприяє зниженню тиску на готівковий курс гривні

«Так, цей інструмент спонукає громадян задуматися, чи справді вони очікують девальвації офіційного курсу в найближчі пів року, чи їм, можливо, буде вигідніше замість відкриття такого депозиту чи купівлі валюти покласти гривню на депозит чи ОВДП та отримати свій відсоток», — зазначили в пресслужбі.

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