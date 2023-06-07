Три способи ведення бюджету — поради експерта — Finance.ua
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Три способи ведення бюджету — поради експерта

Особисті фінанси
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Гроші є однією з причин розлучень, тому ми маємо навчитись говорити про сімейний бюджет. Головне — говорити про гроші та створити систему розподілу грошей.
Про це розповів Любомир Остапів, фінансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любов та бюджет».
На інфографіці вказано один із найпопулярніших бюджетів України:
Три способи ведення бюджету — поради експерта
Більшість українських сімей ведуть спільний бюджет.
Є кілька способів ведення бюджету:
1. Перший спосіб — «класичний». Записуєте доходи і витрати (дохід чоловіка, дружини, фриланс, соціальна допомога та інше. Також треба записувати витрати: регулярні та емоційні (спонтанні покупки і т.п.). Так ви зрозумієте, скільки ви можете заощаджувати.
Три способи ведення бюджету — поради експерта
2. Другий спосіб. Записуєте всі витрати на початку кожного місяця, хоча цей спосіб не дасть вам розуміння бюджету, але допоможе вчасно звернути увагу на проблеми, якщо вони виникнуть.
Три способи ведення бюджету — поради експерта
3. Третій спосіб «Експерт». При ньому ви завжди точно знаєте, скільки у вас активів, і можете відстежувати свої пасивні доходи, якщо займаєтесь інвестиціями.
Три способи ведення бюджету — поради експерта
Приклад, бюджет родини в 3 тис. доларів
  • 50−60% витрачаємо на: їжу, одяг, комунальні послуги;
  • 20−30% на авто, квартиру, навчання, фінансову свободу;
  • 5−10% відкладаємо на відпустку та страхування;
  • ще бажано мати 5−10% резерву.
Три способи ведення бюджету — поради експерта

Основна помилка інвестора початківця

Початківець чекає та думає, чи виросте ринок, чи впаде? Та яка ціна очікування? Дивіться інфографіку.
Три способи ведення бюджету — поради експерта
На проміжку 10 років різниця вже відчутна. Ось це ціна звички (або не звички) інвестувати.
За матеріалами:
Finance.ua
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