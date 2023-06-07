П'ять порад від експерта, як обрати перспективний інвестиційний проєкт — Finance.ua

П'ять порад від експерта, як обрати перспективний інвестиційний проєкт
При виборі інвестиційних активів та інструментів потрібно дотримуватись деяких правил.
Більш детально про це на Fin Blogger Award розповів Михайло Пацан, експерт з фінансових ринків і криптовалют, засновник блокчейн-платформи «Amsets».
За його словами, перше, на що треба дивитися: хто власник, який топменеджмент проєкту. Як ці люди ведуть бізнес, які в них були історії до цього. І неважливо чи ви інвестуєте в стартап, чи державні облігації (власником облігацій є держава). Головне — зрозуміти, хто цей бізнес зробив і як він буде цим бізнесом керувати. Це перше, з чого треба починати.
Друге: потенціал ринку на якому працює проєкт. Після того як ми розуміємо, хто власник, ми дивимось на те, який потенціал ринку, в який інвестуєте. Якщо йти в ринок, так званий червоний океан, де вже величезна кількість конкурентів і велика кількість проєктів, там майже нереально конкурувати і вирости. Або це великі капіталовкладення з низькою маргінальністю. Тому треба обов’язково дивитися на потенціал того ринку, де працює цей проєкт і на скільки він зможе рости. А знаючи власників, ви вже зрозумієте, наскільки вони можуть «вибити» конкурентів з цього ринку.
Третє: бізнес-модель. Ви дивитесь, на чому компанія заробляє, чи зможе вона заробити на цьому ринку, використовуючи таку бізнес-модель. Чи люди заплатять за це гроші, чи вони не готові будуть платити за такою моделлю. Але яку б ви модель не обрали, основна риса — створити або купити подешевше, продати дорожче. Якщо ця модель працює, то будь-яку компанію по ній треба реалізувати.
Ці три пункти найголовніші.
Четверте: скільки потрібно часу та ресурсів.
П’ятий пункт: економічна привабливість інвестицій. Це повернення інвестицій і загалом економічна інвестиційна привабливість даного фінансового інструменту.
«Якщо ви будете дотримуватися цих 5 пунктів, з 90% ви заінвестуєте в гарний актив. Завжди найкращий час для інвестування це сьогодні. Головне — правильно підібрати інвестиційні інструменти», — резюмував Пацан.
Довідка Finance.ua:
- маржинальність — це один з найважливіших показників у торгівлі. Розрахунок маржинальності дозволяє оцінити прибуток, який принесе продаж однієї одиниці товару.
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