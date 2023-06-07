П'ять порад від експерта, як обрати перспективний інвестиційний проєкт — Finance.ua

П'ять порад від експерта, як обрати перспективний інвестиційний проєкт Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

При виборі інвестиційних активів та інструментів потрібно дотримуватись деяких правил.

Михайло Пацан, експерт з фінансових ринків і криптовалют, засновник блокчейн-платформи «Amsets». Більш детально про це на Fin Blogger Award розповівексперт з фінансових ринків і криптовалют, засновник блокчейн-платформи «Amsets».

За його словами, перше, на що треба дивитися: хто власник, який топменеджмент проєкту. Як ці люди ведуть бізнес, які в них були історії до цього. І неважливо чи ви інвестуєте в стартап, чи державні облігації (власником облігацій є держава). Головне — зрозуміти, хто цей бізнес зробив і як він буде цим бізнесом керувати. Це перше, з чого треба починати.

Друге: потенціал ринку на якому працює проєкт. Після того як ми розуміємо, хто власник, ми дивимось на те, який потенціал ринку, в який інвестуєте. Якщо йти в ринок, так званий червоний океан, де вже величезна кількість конкурентів і велика кількість проєктів, там майже нереально конкурувати і вирости. Або це великі капіталовкладення з низькою маргінальністю. Тому треба обов’язково дивитися на потенціал того ринку, де працює цей проєкт і на скільки він зможе рости. А знаючи власників, ви вже зрозумієте, наскільки вони можуть «вибити» конкурентів з цього ринку.

Третє: бізнес-модель. Ви дивитесь, на чому компанія заробляє, чи зможе вона заробити на цьому ринку, використовуючи таку бізнес-модель. Чи люди заплатять за це гроші, чи вони не готові будуть платити за такою моделлю. Але яку б ви модель не обрали, основна риса — створити або купити подешевше, продати дорожче. Якщо ця модель працює, то будь-яку компанію по ній треба реалізувати.

Ці три пункти найголовніші.

Четверте: скільки потрібно часу та ресурсів.

П’ятий пункт: економічна привабливість інвестицій. Це повернення інвестицій і загалом економічна інвестиційна привабливість даного фінансового інструменту.

«Якщо ви будете дотримуватися цих 5 пунктів, з 90% ви заінвестуєте в гарний актив. Завжди найкращий час для інвестування це сьогодні. Головне — правильно підібрати інвестиційні інструменти», — резюмував Пацан.

Довідка Finance.ua:

маржинальність — це один з найважливіших показників у торгівлі. Розрахунок маржинальності дозволяє оцінити прибуток, який принесе продаж однієї одиниці товару.

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