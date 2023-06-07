На Fin Blogger Award визначили найкращий YouTube-канал про фінанси — Finance.ua

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На Fin Blogger Award визначили найкращий YouTube-канал про фінанси

Особисті фінанси
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На Fin Blogger Award визначили найкращий YouTube-канал про фінанси
На Fin Blogger Award визначили найкращий YouTube-канал про фінанси
Нещодавно у столичному Unit. City відбулася перша церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України — Fin Blogger Award.
Організатори премії - «Біржовий університет» та «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів з ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.
Переможців премії у номінаціях (за винятком позаконкурсних) обирали шляхом голосування експертного журі та глядачів на сайті премії.
Однією з номінацій на церемонії була «Найкращий YouTube-канал». У ній змагалися шість популярних українських каналів на відеохостингу YouTube.
Переможцем у цій номінації визнали Валентина Краснопьорова — автора відомого фінансового YouTube-каналу «Останній капіталіст» (понад 163 тис. підписників).
Що цікавого на каналі? «Останній капіталіст» є «просвітницькою ініціативою» — саме так його називають творці. На каналі розповідають про значні події в економічних сферах різних держав та епох.
Крім того, на каналі публікують пізнавальні й аналітичні відео про інвестиції, наприклад: «Що не так з нашими інвестиціями в нерухомість?» та «Як не вляпатися у фінансові піраміди — вся правда про великі відсотки та швидкий заробіток».
«Ми займаємося відкритою суспільною просвітою і говоримо про те, які в країні мають бути створені умови для того, аби люди проявляли економічну активність і були як бізнесменами, так й з будь-яким фахом могли інвестувати частину своїх коштів. Ставати незалежними та свідомими у своєму економічному виборі. Коли ми робимо якусь активність — створюємо, заробляємо, стаємо успішними — треба пам’ятати, що довкола є багато людей, яким можна передати свої знання і проявити цим свою солідарність до співвітчизників. Я закликаю до того, що варто думати не лише про власний успіх, але і робити все можливе, щоб показувати та ділитися ним з іншими», — наголосив у своїй промові Краснопьоров.
За матеріалами:
Finance.ua
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