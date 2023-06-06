Євробонди України — один з найкращих варіантів для інвестицій, — думка експерта — Finance.ua

Євробонди України — один з найкращих варіантів для інвестицій, — думка експерта Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

Облігації — це найкраща альтернатива депозитам. Вони мають більшу дохідність і менші ризики, тому що виплата за ними гарантується державою.

Павло Бойко, з YouTube-каналу Gonzoinvest, Facebook-блогер, засновник Gonzo Invest на Про це розповівз YouTube-каналу Gonzoinvest, Facebook-блогер, засновник Gonzo Invest на Fin Blogger Award

«Євробонди України — це зовнішній борг, який не підпорядковується законодавству країни емітенту. Для будь-якої зміни в умовах реструктуризації необхідний кворум і підтримка більшості кредиторів. Сьогодні номінал одного євробонда 100 тис. дол., але внаслідок того, що більшість інвесторів або розпродає українські активи, або не може по законодавству купувати активи з таким рейтингом, який склався через війну, то вартість обвалилась нижче 20%. Але багато хто дуже переоцінює ризики даних паперів», — розповів Бойко.

Основні три ризики цінних паперів, як люди бачать сьогодні:

1. Програш у війні. На думку Бойка вже зрозуміло, що наші ЗСУ за допомогою потужної західної зброї йдуть до перемоги.

2. Ризик банкрутства. Як він зазначив, не для того Захід допомагає нам, щоб кинути напризволяще після нашої перемоги, і щоб Україна зазнала поразки на фінансовому фронті.

3. Реструктуризація і списання частини українського боргу. «Розглянемо історичні приклади, що відбувалися раніше. У 2015 році стан справ в країні був набагато гірший ніж зараз. Тоді рухнула банківська система, був колапс економіки. Тоді ж впала більша частина експорту з України. І тоді Яресько (тогочасна міністерка економіки — ред.) реструктуризувала наші зовнішні борги і де-факто люди не втратили нічого. А деякі й заробили», — повідомив Бойко.

Довідка Finance.ua:

варант — це похідний цінний папір (дериватив), тобто біржовий контракт. Стандартні варанти широко використовують на фондовому ринку. Ці інструменти дають право їх власнику купити акції компанії за наперед обумовленою ціною в майбутньому;

Україна в 2014−15 роках опинилася на межі дефолту. Міністерство фінансів під керівництвом Наталії Яресько в серпні 2015 року домовилося з інвесторами про списання частини зовнішнього боргу, який становив $15 млрд при золото-валютних резервах НБУ $12,6 млрд. Одночасно виплати по інший його частини були прив’язані до економічного зростання України;

під час реструктуризації були списані 20% від суми боргу (близько $3,6 млрд) і надана відстрочка погашення випусків держоблігацій на чотири роки — з 2015−2023 до 2019−2027 років. Як компенсація були випущені додаткові цінні папери — ВВП-варанти (варанти відновлення вартості - VRI) на $3,2 млрд. Ці папери отримала частину кредиторів.

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