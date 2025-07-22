День фінансів: ухвалені рішення ВР, бюджетні подорожі в Україні, прибутки під час війни — Finance.ua

День фінансів: ухвалені рішення ВР, бюджетні подорожі в Україні, прибутки під час війни Сьогодні 17:35

Сьогодні, 22 липня, Рада підтримала законопроєкт про нові строки для стратегічного планування та прийняла закон, який вплине на роботу НАБУ та САП.

Закон, який вплине на роботу НАБУ та САП.

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Чи зупинить ЄС фінансування України через проблеми з НАБУ і САП — відповідь тут.

Водночас Свириденко вважає, що українці «надмірно роздувають» проблему корупції в Україні.

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Нові строки для стратегічного планування.

Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт № 13437 щодо перенесення та уточнення строків обовʼязків для громад комплексних планів просторового розвитку (ППР). За проголосували 238 народних депутатів.

Страхування воєнних ризиків.

На базі парламентського Комітету провели робочу групу щодо страхування військових ризиків. В обговоренні також брали участь представники асоціацій страховиків, Нацбанку та Мінекономіки. Як повідомив голова парламентського Комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Бізнес оцінює свої прибутки під час війни.

Малі та середні підприємства в Україні зосередились на збереженні ресурсів і скороченні витрат: якщо у перший рік повномасштабної війни повною мірою працювало лише 57% бізнесу, то зараз цей показник зріс до 90%.

Як правильно сплачувати штрафи ПДР.

Якщо водію винесли постанову за порушення правил дорожнього руху, важливо не лише вчасно сплатити штраф, а й зробити це правильно. Адже навіть дрібна помилка під час сплати може призвести до того, що штраф не зарахують.

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Скільки українці сплатили податку за нерухомість.

Протягом січня — червня 2025 року власники нерухомості сплатили майже 5,6 млрд грн п одатку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Для ФОПів готують податкову реформу.

З 2026 року в Україні скасовується щомісячна звітність для ФОПів (фізичні особи-підприємці) — вона не дала жодного позитивного ефекту для бюджету, але створила зайву бюрократію. Підприємці знову звітуватимуть раз на квартал, як і до 2025 року.

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