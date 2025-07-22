😱У Києві стартувала промо-акція від Finance.ua: відскануй QR-код і заощадь 1000 грн на автоцивілці! — Finance.ua

😱У Києві стартувала промо-акція від Finance.ua: відскануй QR-код і заощадь 1000 грн на автоцивілці! Сьогодні 12:50 — Страхування

😱У Києві стартувала промо-акція від Finance.ua: відскануй QR-код і заощадь 1000 грн на автоцивілці!

Цього літа на вулицях столиці з’явилися промоутери в яскравих костюмах із великими QR-кодами, які стали частиною масштабної акції від Finance.ua

Акція проходить на найбільш популярних локаціях Києва, зокрема на Хрещатику, Майдані Незалежності, Подолі, а також біля ТРЦ Lavina та Gulliver.

отримає знижку 1000 грн на обов’язкове автострахування — автоцивілку. Промокод діє на покупку поліса через сервіс Кожен, хто зустріне промоутера з QR-кодом і відсканує його,Промокод діє на покупку поліса через сервіс Finance.ua . Усе швидко, зручно та з вигодою.

«Наша мета — не просто нагадати водіям про важливість автострахування, а й зробити його доступнішим. Ми вирішили зробити це креативно, з гумором і користю», — розповідають у Finance.ua.

Зустрівши на вулиці блакитного промоутера з QR-кодом — не вагайтеся, скануйте та забирайте свою знижку на автоцивілку від Finance.ua ! Промо-акція діє до 28 липня 2025 року.

Не в Києві, але хочете вигідно оформити автоцивілку

Finance.ua не забуває і про своїх клієнтів з інших міст України. Переходьте на сторінку акції , на якій, заповнивши форму, можна отримати промокод на знижку на автоцивілку.

Офіційні умови акції доступні за посиланням: Умови акції Finance.ua

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