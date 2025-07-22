Академія Мінфін дарує космічні подарунки з нагоди Дня народження — Finance.ua
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Академія Мінфін дарує космічні подарунки з нагоди Дня народження

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Академія Мінфін запрошує відсвяткувати свій День народження у міжгалактичній подорожі. З 22 по 29 липня крутіть космічне Колесо фортуни й отримайте гарантовані призи.
Академія Мінфін дарує космічні подарунки з нагоди Дня народження
Міжгалактична місія Академії — зробити фінансову грамотність доступною для кожного українця. Тож із нагоди свята ви гарантовано отримаєте круті призи, щоб прокачати свої скіли в інвестуванні та управлінні капіталом.

Які призи можна виграти

Покрутивши Колесо фортуни, ви гарантовано отримаєте один із шести призів:
☄️ можливість самостійно обрати будь-який курс Академії.
☄️ знижка 30% або 20% на будь-який курс Академії;
☄️ знижка 40% на курс Академії про інвестування в ETF;
☄️ доступ до трьох воркшопів про інвестування в криптовалюти: «Криптопрорив 1.0», "Криптопрорив 2.0" та «Криптопрорив 3.0» від Михайла Серюги;
☄️ квиток на конференцію «Жити на відсотки 2025», що відбудеться в листопаді;
🎯 КРУТИТИ КОЛЕСО
Взяти участь в акції можна з 22 до 29 липня включно 🎯

Як взяти участь

1️⃣ Заповніть коротку форму, вкажіть своє ім’я й контактні дані;
2️⃣ натисніть на кнопку «КРУТИТИ КОЛЕСО», щоб фортуна обрала для вас подарунок;
3️⃣ отримайте один із 6 крутих подарунків.
Приєднуйтесь до святкування і здобувайте знання, що захистять ваші фінанси навіть у зоні потужної турбулентності ✈️.

Про Академію Мінфін

Академія Мінфін — це освітній проєкт сайту «Мінфін», що допомагає українцям розібратися в популярних інструментах інвестування, навчитися захищати й зберігати свої гроші, ухвалювати впевнені фінансові рішення навіть під час війни.
Бо інвестування сьогодні — це не лише турбота про власний добробут, а й підтримка української економіки. Кожна гривня, вкладена розумно, працює на відновлення та розвиток країни.
В Академії ви можете пройти індивідуальне навчання або замовити командне навчання для свого бізнесу. Усі програми побудовано на практичних кейсах та експертизі спікерів — інвесторів-практиків з багаторічним досвідом.
87% студентів Академії роблять свою першу інвестицію вже під час навчання. Ця можливість доступна й вам.
Перегляньте доступні курси вже зараз.
За матеріалами:
Finance.ua
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