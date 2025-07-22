Як правильно сплачувати штрафи ПДР: поради для водіїв — Finance.ua

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Як правильно сплачувати штрафи ПДР: поради для водіїв

Особисті фінанси
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Як правильно сплачувати штрафи ПДР: поради для водіїв
Як правильно сплачувати штрафи ПДР: поради для водіїв
Якщо водію винесли постанову за порушення правил дорожнього руху, важливо не лише вчасно сплатити штраф, а й зробити це правильно. Адже навіть дрібна помилка під час сплати може призвести до того, що штраф не зарахують.
У Патрульній поліції розповіли, на що звернути увагу, щоб уникнути зайвих проблем.

Що враховувати при сплаті штрафу

1. Банк стягує комісію за переказ коштів, яку сплачує особа, що здійснює платіж.
Ця сума не входить до розміру штрафу — її потрібно враховувати додатково.
2. У призначенні платежу потрібно вказувати:
  • серію та номер постанови;
  • прізвище, ім’я та по батькові особи, на яку її винесено.
3. Штраф можна зменшити удвічі, якщо його сплатити протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови. Проте це правило діє виключно у випадках автоматичної фіксації порушення.
За перевищення швидкості, зафіксоване приладом TruCAM, сплата штрафу має відбуватися в повному обсязі, як вказано в постанові. Іноді водії помилково сплачують половину суми штрафу, але така постанова вважається несплаченою.
Якщо штраф сплачено не повністю, постанова вважається невиконаною, і з часом матеріали передаються до органів державної виконавчої служби.
У такому разі доведеться сплатити:
  • подвійну суму штрафу;
  • виконавчий збір;
  • обмеження, що передбачаються для боржників.

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Ось кілька рекомендацій, щоб уникнути зайвих витрат:
  • уважно читайте постанову та її реквізити;
  • звертайте увагу, яким способом зафіксовано порушення;
  • перевіряйте статус штрафу через офіційні сервіси.

Як перевірити штрафи за порушення ПДР

Тому, щоб точно контролювати наявність штрафів, можна скористатись онлайн сервісами.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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