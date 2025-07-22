Чи зупинить ЄС фінансування України через проблеми з НАБУ і САП — Finance.ua

Чи зупинить ЄС фінансування України через проблеми з НАБУ і САП Сьогодні 15:11

Чи зупинить ЄС фінансування України через проблеми з НАБУ і САП

Європейський Союз наразі не збирається порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через дії української влади щодо НАБУ та САП.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки «Європейської правди», заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

«Наразі це питання не обговорюється», — заявив Мерсьє.

Він пояснив, що, коли йдеться про фінансову підтримку, яку надає ЄС Україні, існує низка систем рішень та механізмів контролю, які теоретично можуть бути застосовані.

«Отже, запобіжні механізми існують. Але побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо», — сказав речник Єврокомісії.

Водночас він зауважив, що Євросоюз стурбований ситуацією з НАБУ та САП.

«Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості», — наголосив речник.

Він підкреслив, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу «за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування».

«Для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права», — заявив речник Європейської комісії.

Заначимо, 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, окремі пункти якого підпорядковують діяльність НАБУ та САП Генпрокурору.

Європейська правда За матеріалами:

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