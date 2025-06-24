НАБУ повідомило про підозру чинному віцепрем’єру у справі про масштабну корупцію (відео) — Finance.ua

НАБУ повідомило про підозру чинному віцепрем’єру у справі про масштабну корупцію (відео) Сьогодні 10:34 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

За даними НАБУ, посадовець став шостим фігурантом справи щодо масштабної корупційної схеми у будівельній галузі за участю високопосадовців. Іншим учасникам оборудки про підозру повідомили раніше цього місяця. Стосовно них суд обрав запобіжні заходи: трьом — у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 20 млн грн до 100 млн грн, ще двом — у вигляді застави.

Слідство встановило, що один зі столичних забудовників розробив схему для отримання земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу. Для реалізації задуму забудовник звернувся до очільника Мінрегіону, який разом із держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства організував передачу ділянки цьому ДП.

Надалі держпідприємство уклало з визначеною компанією інвестиційні договори, за якими забудовник мав передати державі частину квартир, пропорційну до вартості ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів.

На ділянку наклали арешт.

Інфографіка: НАБУ

Слідство також заявляє, що за сприяння в реалізації схеми міністр і визначені ним особи отримали знижку на квартири у зведених житлових комплексах. Вартість квадратного метра за цією знижкою становила від 1 до 8 тис. грн, тоді як ринкова приблизно 30 тис. грн. Таким чином, сумарна вигода, за оцінками слідчих, склала понад 14,5 млн грн.

На більшість із таких квартир теж накладено арешт. Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких:

колишній державний секретар Мінрегіону;

колишній радник Міністра;

колишня директорка держпідприємства;

забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

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