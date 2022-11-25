День фінансів: три сценарії блекауту в Україні, «банк незламності» від НБУ, нова автоматизована система для ФОПів — Finance.ua

День фінансів: три сценарії блекауту в Україні, «банк незламності» від НБУ, нова автоматизована система для ФОПів Сьогодні 17:50

П’ятниця, 25 листопада. Україна досі оговтується після масованого ракетного обстрілу. Які сценарії розвитку подій розглядає влада.

Три сценарії блекауту в Україні. росія всьоме після початку повномасштабного вторгнення атакувала українську енергетичну інфраструктуру. Якщо атаки продовжаться, до яких наслідків треба бути готовим? Журналісти Forbes опублікували росія всьоме після початку повномасштабного вторгнення атакувала українську енергетичну інфраструктуру. Якщо атаки продовжаться, до яких наслідків треба бути готовим? Журналісти Forbes опублікували три варіанти блекауту , які розглядає влада.

Найскладніший етап українська енергосистема подолала. Про це Про це заявляє голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. «Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», — допустив він.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово — на 3 години.

Пресслужба Групи компаній SCM повідомила, що компанія «ДТЕК» поновила роботу своїх електростанцій та електромереж.

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Більшість із них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери міста.

«Банк незламності». Нацбанк Нацбанк веде перемовини з банками для створення національної мережі з близько 1000 відділень із резервними джерелами енергопостачання. В Нацбанку це називають «банк незламності» або power banking. Це периметр, в якому буде функціонувати уся банківська мережа на випадок екстремально критичної ситуації.

Де зняти готівку клієнтам monobank. Мобільний банк monobank повідомив, де можна зняти готівку з його карток. За один раз можна зняти не більше 6 000 грн, а кiлькiсть знять не обмежено. Комісія за зняття на касi така сама, як і в банкоматі. Мобільний банк monobank повідомив, де можна зняти готівку з його карток. За один раз можна зняти не більше 6 000 грн, а кiлькiсть знять не обмежено. Комісія за зняття на касi така сама, як і в банкоматі. Ось тут перелік місць , де можна зняти готівку.

Виправдана ціна за барель російської нафти. Президент України Володимир Зеленський вважає виправданим Президент України Володимир Зеленський вважає виправданим рівень обмеження цін на російську нафту в 30 доларів за барель. На його думку, обмеження цін на російську нафту — звучать 60-70 доларів за барель — це, безперечно, піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, ніж зробити.

Нова автоматизована система для ФОПів-«спрощенців». У парламенті У парламенті зареєстрували законопроект , який дозволить ФОПам-спрощенцям 3-ї групи автоматично сплачувати податки і подавати звітність. Після впровадження цього законопроєкту можна буде подати онлайн-заявку для переходу на нову систему та відкрити спецрахунок у банку.

За словами нардепа Данила Гетманцева, наслідків для бізнесу за несвоєчасне виконання податкових зобов’язань через відключення електрика не буде.

До речі, радимо переглянути нове відео на нашому YouTube-каналі, в якому фінансовий експерт Олексій Козирев роз’яснює, що буде зі світовою економікою у 2023 році та як світова економіка вплине на ВВП України та офіційний курс долара. Також експерт традиційно дає свій прогноз курсу валют на тиждень:

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