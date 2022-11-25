Гетманцев повідомив, чи будуть наслідки для бізнесу через несплату податків через відключення світла — Finance.ua

Гетманцев повідомив, чи будуть наслідки для бізнесу через несплату податків через відключення світла Сьогодні 11:00

Наслідків для бізнесу за несвоєчасне виконання податкових зобов’язань через відключення електрика не буде.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що зараз йде робота над законодавчими новаціями для бізнесу.

«Безумовно, я хочу запевнити, я хочу звернутися до всіх підприємців: ніяких проблем, ніяких наслідків за невиконання тих чи інших податкових зобов’язань у зв’язку з тим, що електроенергії не було у вас, не буде. Не хвилюйтеся, що будуть нараховані штрафи — їх не буде. Не хвилюйтеся, що ви несвоєчасно подали податкову накладну або працювали без РРО — працюйте, все буде добре, ніяких негативних наслідків не буде, оскільки ми розуміємо, що основне завдання нашого суспільства — це вистояти», — сказав Гетманцев.

Також депутат розповів про майбутні законодавчі новації для бізнесу.

«Ми передбачаємо великий закон, спрямований на підтримку промисловості. Ми хочемо звільнити від ПДВ обладнання, яке ввозиться на територію України та використовується нашими підприємствами для виробництва чого завгодно. Ми хочемо передбачити для тих підприємств, у кого залишилося майно на окупованій території, певні податкові пільги», — сказав Геманцев.

Довідка Finance.ua:

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

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УНІАН За матеріалами:

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