Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву — Finance.ua

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву Сьогодні 15:29 — Казна та Політика

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

Ці пункти працюватимуть щодня. Більшість із них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери міста.

«Якщо в вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти в пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки. Також ми працюємо над тим, щоб у кожному пункті працював інтернет», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні через масований ракетний удар росіян продовжують діяти графіки аварійних відключень світла. Але, якщо ситуація стабілізується, то українці перейдуть до планових вимкнень вже за 1-2 дні.

В Україні також з’явилися «Пункти незламності», в яких є світло, інтернет, вода і аптечка. Вони відкриваються в закладах харчування, де є власні генератори, а також в школах, на заправках, в адміністративних будівлях і т.п. Тут можна зігрітися і безкоштовно зарядити телефон. Власники точки можуть зареєструвати свою адресу як «пункт незламності».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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