Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву — Finance.ua
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Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву

Казна та Політика
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Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.
Ці пункти працюватимуть щодня. Більшість із них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери міста.
«Якщо в вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти в пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки. Також ми працюємо над тим, щоб у кожному пункті працював інтернет», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні через масований ракетний удар росіян продовжують діяти графіки аварійних відключень світла. Але, якщо ситуація стабілізується, то українці перейдуть до планових вимкнень вже за 1-2 дні.
В Україні також з’явилися «Пункти незламності», в яких є світло, інтернет, вода і аптечка. Вони відкриваються в закладах харчування, де є власні генератори, а також в школах, на заправках, в адміністративних будівлях і т.п. Тут можна зігрітися і безкоштовно зарядити телефон. Власники точки можуть зареєструвати свою адресу як «пункт незламності».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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