Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву — Finance.ua

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву
Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.
Ці пункти працюватимуть щодня. Більшість із них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери міста.
«Якщо в вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти в пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки. Також ми працюємо над тим, щоб у кожному пункті працював інтернет», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні через масований ракетний удар росіян продовжують діяти графіки аварійних відключень світла. Але, якщо ситуація стабілізується, то українці перейдуть до планових вимкнень вже за 1-2 дні.
В Україні також з’явилися «Пункти незламності», в яких є світло, інтернет, вода і аптечка. Вони відкриваються в закладах харчування, де є власні генератори, а також в школах, на заправках, в адміністративних будівлях і т.п. Тут можна зігрітися і безкоштовно зарядити телефон. Власники точки можуть зареєструвати свою адресу як «пункт незламності».
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