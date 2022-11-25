Коли в Україні перейдуть з аварійних на планові відключення світла - прогноз "Укренерго" — Finance.ua

Коли в Україні перейдуть з аварійних на планові відключення світла - прогноз "Укренерго"
В Україні через масований ракетний удар росіян продовжують діяти графіки аварійних відключень світла. Але, якщо ситуація стабілізується, то українці перейдуть до планових вимкнень вже за 1-2 дні.
Про це повідомляється з посиланням на голову правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.
За його словами, найскладніший етап після останньої атаки наша енергосистема вже пройшла — всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу.
«Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», — допускає Кудрицький.
Довідка Finance.ua:
- Forbes: три сценарії блекауту в Україні, за найгіршого — до тижня без світла.
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