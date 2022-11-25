Forbes: три сценарії блекауту в Україні, за найгіршого — до тижня без світла (інфографіка) — Finance.ua
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Forbes: три сценарії блекауту в Україні, за найгіршого — до тижня без світла (інфографіка)

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рф за найгіршого сценарію завдасть серії масованих ударів по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та по підстанціях, які з’єднують українську енергосистему з європейською.
Тож журналісти Forbes опублікували три варіанти блекауту зі звіту, який є в розпорядженні уряду.
Перший сценарій. Блекаут на Лівобережжі
За такого сценарію рф завдає ударів по транзитних підстанціях, які передають електроенергію із заходу на схід країни та бʼє по електростанціях на Лівобережжі. Без світла за такого розвитку подій на 12 годин — добу залишаться Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області, а також підконтрольні Україні частини Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Частково — Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська та Київська області разом з лівим берегом Києва.
Forbes: три сценарії блекауту в Україні, за найгіршого — до тижня без світла (інфографіка)
Другий сценарій. Блекаут всієї країни
росія за такого сценарію атакує електростанції та підстанції по всій країні. Та Україна буде підключеною до європейської енергомережі, але доведеться сидіти без світла від 12 до 24 годин всій підконтрольній Києву території.
Forbes: три сценарії блекауту в Україні, за найгіршого — до тижня без світла (інфографіка)
Третій сценарій. Блекаут всієї країни до 7 днів
рф за найгіршого сценарію завдасть серії масованих ударів по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та по підстанціях, які з’єднують українську енергосистему з європейською. Ймовірна взагалі зупинка АЕС, їх не зможуть заживити протягом 2 годин. Тоді насамперед відновлять зʼєднання української та європейської енергосистем.
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«Електроенергія пріоритетно йтиме на потреби комунальних служб та населення. До 7 днів може знадобитись, щоб відновити роботу атомних електростанцій. Тільки після цього буде заживлена промисловість», — описують журналісти Forbes найгірший сценарій блекауту в Україні.
Forbes: три сценарії блекауту в Україні, за найгіршого — до тижня без світла (інфографіка)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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